مراكز CDC الأمريكية تكشف "خطأ" في حساب عدد الوفيات الناجمة عن "كوفيد-19"!

اعترفت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) الأسبوع الماضي أن ما يقرب من ربع وفيات "كوفيد-19" بين الأطفال حُسبت بسبب "خطأ منطق الترميز".

وتسبب هذا الخطأ الحسابي نفسه في تجاوز عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس في جميع الفئات العمرية.

و"في 15 مارس 2022، تم تعديل البيانات الخاصة بالوفيات بعد حل خطأ منطق الترميز. وأدى ذلك إلى انخفاض عدد الوفيات عبر جميع الفئات الديموغرافية"، كما جاء في ملخص الحاشية على موقع Covid Data Tracker التابع لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها. وفي بيان لرويترز، قال مركز السيطرة على الأمراض إن إصلاح هذا الخطأ أزال 72277 حالة وفاة أبلغ عنها سابقا في 26 ولاية، بما في ذلك 416 حالة وفاة بين الأطفال.

وتوفي أكثر من 968000 شخص في الولايات المتحدة بسبب "كوفيد-19"، وفقا لبيانات CDC، مع توفر بيانات الفئة العمرية لـ 784303 من هذه الوفيات. وكان 1356 فقط من هؤلاء الأشخاص دون سن 18 عاما، ما يعني أن الأطفال يمثلون 0.17٪ فقط من جميع وفيات "كوفيد-19" في الولايات المتحدة التي توجد بيانات عنها.

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وعلى الرغم من حقيقة أن الأطفال معرضون لخطر أقل نسبيا من دخول المستشفى والوفاة من "كوفيد-19"، فإن تكميم أطفال المدارس كان قضية مثيرة للجدل في الولايات المتحدة. وخفف مركز السيطرة على الأمراض في أواخر الشهر الماضي من توجيه الأقنعة، مشيرا إلى أنه في مناطق انتقال الفيروس "المنخفض" و"المتوسط" للفيروس، لن يضطر الأطفال إلى ارتداء أقنعة الوجه في المدارس. وأشاد رئيس الاتحاد الأمريكي للمعلمين راندي وينغارتن، بهذه الخطوة - والذي كان حتى ذلك الحين من أشد المؤيدين لإبقاء الأطفال مكممين- باعتباره يوفر "مخرجا آمنا من التكميم العالمي".

ومع ذلك، لا تزال الرابطة الوطنية للتعليم تدعو المدارس إلى "التصرف بحذر" وعدم التخلي على الفور عن أي إجراءات تراها مناسبة. ورفض المسؤولون في بعض الولايات الكشف عن الأطفال، حيث صرح مفوض الصحة في مدينة نيويورك أشوين فاسان، الأسبوع الماضي أن تكميم الأطفال سيكون سياسته "إلى أجل غير مسمى".

وفي ولايات قضائية أخرى، كان الأطفال يذهبون إلى المدرسة بدون أقنعة منذ أكثر من عام. ولم تطلب فلوريدا أبدا من المدارس طلب أقنعة الوجه للأطفال، ووقع الحاكم رون ديسانتيس قانونا في نوفمبر يحظر ارتداء الأقنعة الإلزامية في المدارس العامة، على الرغم من معارضة مجالس المدارس المؤيدة للكمامات.

المصدر: RT