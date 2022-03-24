عالم أحياء روسي يتوقع اندلاع موجات جديدة لـ "كوفيد - 19" بعد بضعة أشهر

قال، بيوتر تشوماكوف، الأكاديمي الروسي والأخصائي في مجال الأحياء الجزيئية إن روسيا تشهد الآن انخفاضا سريعا لعدد الإصابات بـ"كوفيد - 19".

الأمر الذي يسمح لنا بالحديث عن انتهاء موجة فيروس كورونا التي أثارها متحور "أوميكرون". ومضى قائلا:" في حال لن تظهر متغيرات خطيرة جديدة لفيروس كورونا فإن ذروات تالية لتفشي العدوى قد تكون ظواهر متبقية".

إقرأ المزيد

وأوضح قائلا:" إن غالبية السكان محميون جيدا من الفيروس بواسطة اللقاح أو المناعة الناجمة عن الإصابة بمرض "كوفيد - 19". ولم يبق في روسيا إلا قليل من الناس الذين يمكن أن يتشبث بهم. لذلك نشهد تلاشي الموجة. وقد تستمر تلك الحالة لمدة بضعة أشهر، إذ أن الموجة الكثيفة عادة ما تسبّب ظهور مناعة القطيع القوية. لكن انخفاض مستوى مناعة القطيع بعد بضعة أسابيع قد يؤدي إلى ظهور موجة متبقية لتفشي العدوى".

ويتوقع الأكاديمي أن تأتي فيما بعد سلسلة من الموجات المتبقية. وتتوقف شدتها على فاعلية حملة إعادة التطعيم. وأوضح أن مثل هذه الموجات ستظهر بعد كل 3 أو 4 أشهر، ثم ستتلاشى. وقال:" أتوقع أن يتحول فيروس كورونا عن طريق التطور إلى فيروس موسمي عادي. وهناك 5 أنواع منه. أما "كورونا" فسيصبح نوعا خامسا لن يثير قلقا لأنه لن يشكل خطورة.

المصدر: لايف