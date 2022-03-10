دراسة تكشف كيف يمكن للنمل المساهمة في حماية صحتنا!

على الرغم من صغر حجم النمل، يمكن أن يلعب قريبا دورا كبيرا في حماية صحتنا، حيث أظهرت دراسة أن الحشرات قد تستخدم يوما ما للكشف عن السرطان.

واكتشف العلماء أن النمل، مثل الكلاب، يمكنه "شم" المرض. وفي تجارب مختلفة، اكتشفت الكلاب أنواعا مختلفة - على سبيل المثال، اكتشاف سرطان الثدي والرئة عن طريق استنشاق أنفاس المرضى.

ولكن دراسة جديدة وجدت الآن أن النمل لديه "إمكانات عالية" لاستخدامها كشكل من أشكال الكشف.

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واكتشف الباحثون أنه بعد بضع دقائق فقط من التدريب، تمكن النمل الأسود "فورميكا فوسكا" من التفريق بين الخلايا البشرية السليمة والخلايا السرطانية في طبق بتري.

ويعتقدون أن هذا يرجع إلى أن الخلايا السليمة والسرطانية تنبعث منها مركبات مختلفة يمكن للنمل أن يميزها عن طريق الرائحة.

ويعتمد معظم الناس على التصوير بالرنين المغناطيسي أو التصوير الشعاعي للثدي أو اختبارات الدم، والتي قد تكون باهظة الثمن وغازية، لالتقاط الخلايا السرطانية.

وتعد الدراسة، التي نُشرت في مجلة iScience، الأولى التي تُظهر أن النمل لديه "إمكانات عالية، وقادر على التعلم بسرعة كبيرة، وبتكلفة أقل، وكفاءة".

وقال الباحثون، من المركز الوطني الفرنسي للبحث العلمي: "نظهر أن النمل الفردي يحتاج فقط إلى عدد قليل من التجارب التدريبية لتعلم وحفظ واكتشاف رائحة الخلايا السرطانية البشرية بشكل موثوق".

المصدر: ديلي ميل