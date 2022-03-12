طبيبة روسية توضح كيف نتجنب ضعف البصر عند العمل على الكمبيوتر

أعلنت الدكتورة ناتاليا فوروشيلوفا، أخصائية طب العيون، أنه لا توجد طرق خارقة لمنع ضرر العيون الناجم عن العمل أمام شاشة الكمبيوتر، ولكن يمكن تقليل هذا الضرر.



وتشير الأخصائية في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، إلى أنه قبل كل شيء يجب أن يكون مكان العمل مريحا مع معدات وإضاءة ملائمة، مشيرة إلى أن أجهزة الكمبيوتر ذات الشاشات اللامعة تؤثر سلبا في الرؤية.

وتقول، "تعطي الشاشات اللامعة عبئا إضافيا على حاسة البصر والجهاز العصبي. كما أن حجم الشاشة مهم جدا. ويجب أن تكون الشاشة ذات دقة عالية، حيث كلما زاد عدد البكسل يكون أفضل للعين". وتنصح فوروشيلوفا باستخدام طلاء خاص مضاد للانعكاس عند استخدام الشاشات اللامعة، لتخفيف إجهاد العين خلال استخدام الكمبيوتر فترة طويلة.

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وتضيف، من الضروري الانتباه إلى الإضاءة، وتنصح بعدم استخدام المصابيح الفلورية، لأن لون الضوء الأبيض يزيد من إجهاد العين وإرهاقها، في حين لون الضوء الأصفر الدافئ يساعد على استرخاء العين ولا يؤثر سلبا في الرؤية. كما يجب أن يكون وضع الجسم أمام شاشة الكمبيوتر مريحا، لأنه بعكس ذلك يزداد إجهاد العين، الذي يتطور لاحقا إلى أمراض مختلفة.

وتقول، "يجب أن تكون المسافة إلى الشاشة الكبيرة 70-75 سم. وإلى شاشة الكمبيوتر المحمول 35-40 سم. كما يجب أن تكون المسافة بين خط الرؤية ومستوى الشاشة 20-30 سم. لكي لا يشعر الشخص بالإجهاد عندما ينظر إلى الشاشة".

وتضيف، "هناك قاعدة "20-20-20" التي تقترحها الجمعية الأمريكية لأخصائيي البصريات. وهذه القاعدة تعني، كل 20 دقيقة يجب النظر إلى نقاط تبعد 20 قدما (6 أمتار) ولمدة 20 ثانية.

وتشير الأخصائية، إلى أنه في حالة الجلوس الصحيح أمام الكمبيوتر، يجب أن تكون الزاوية بين الساق والفخذ 90 درجة، والمرفقان على الطاولة. ويجب الانتباه إلى استقامة وضعية الجسم ومن الأفضل تغير وضعية الجلوس بين فترة وأخرى.

وتضيف، يجب الانتباه حتى إلى وجود لا بؤرية بسيطة أو قصر أو بعد النظر، لأنها تؤثر في القدرات الوظيفية للعين، وتسبب الإجهاد وتساعد على تطور هذه الحالات المرضية.

المصدر: نوفوستي