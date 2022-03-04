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روسيا..الاختبارات ما قبل السريرية لرذاذ مضاد لـ "كوفيد-19" ستنتهي في الربيع

الصحة

روسيا..الاختبارات ما قبل السريرية لرذاذ مضاد لـ
Gettyimages.ru Karl Tapales
صورة تعبيرية
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قريبا تكتمل التجارب قبل السريرية لدواء روسي أساسه جزيء يمنع تغلغل فيروس كورونا في الخلية، وبالتالي قد يكون فعالًا ضد جميع سلالات الفيروس التاجي المستجد.

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ويشير فاديم ماكاروف، الدكتور في العلوم الصيدلانية من المركز الفدرالي لبحوث التكنولوجيا الحيوية التابع لأكاديمية العلوم الروسية، في حديث لصحيفة "إزفيستيا"، إلى أن الاختبارات ما قبل السريرية في الوقت الحاضر في مرحلتها النهائية، وقد تم فعلا اختيار الجرعة المثالية لهذا الدواء الذي هو على شكل رذاذ.

ويقول، "اتضح أن علاج الغشاء المخاطي للجزء العلوي للجهاز التنفسي يمنع العدوى على الأقل عدة ساعات، واستخدامه داخل الصفاق في نموذج حيواني أظهر تأثيرًا علاجيًا قويًا".

ويؤكد المبتكرون، على ان جميع الاختبارات قبل السريرية للدواء الجديد سوف تنتهي في الربيع الحالي.

ويذكر أن الجزيء الذي يشكل أساس هذا الدواء المستقبلي أطلق عليه اسم PDSTP الذي له آلية تفاعل جديدة مع الخلية البشرية وليس مع الفيروس، ويمنع ارتباطه بالخلية. وبالتالي يمنع الفيروس من التكاثر ويموت.

المصدر: صحيفة "إزفيستيا"

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