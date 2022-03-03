روسيا..اختبار جلدي لتحديد عدد الأجسام المضادة للفيروس التاجي المستجد

أعلنت الدكتورة يلينا شالوخا، كبيرة الباحثين في المركز الشمالي- الغربي لبحوث النظافة والصحة العامة، أن المرحلة الأولى للاختبارات السريرية للاختبار الجلدي تنطلق يوم 3 مارس 2022.



وتشير الدكتورة في حديث لصحيفة "إزفيستيا" إلى أن هذه الاختبارات ستكشف ما إذا كان الشخص قد أصيب بعدوى الفيروس التاجي المستجد، وحفزت عنده مناعة الخلايا التائية، وهل آن الأوان للتطعيم المعزز.

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وتقول، "نبدأ اليوم بالمرحلة الأولى من الاختبارات السريرية لمستحضر "CoronaDerm PS" الذي ابتكره علماء معهد باستر لعلم الأوبئة والأحياء الدقيقة، يشارك فيها 20 متطوعا سليما لم يصابوا بعدوى الفيروس التاجي المستجد، ولم يخضعوا للتطعيم ضد "كوفيد-19".

وتضيف، لقد أصبح من الصعب جدا، بعد موجة جائحة الفيروس التاجي المستجد، العثور على أشخاص لم يصابوا بالمرض ولم يتم تطعيمهم.

وتشير إلى أن هذه الاختبارات ستستمر 2-3 أسابيع، سيحدد الخبراء عدم خطورة هذا المستحضر. بالإضافة إلى ذلك سيدرسون في اليوم الثالث مساحة وحجم الحطاطة حول مكان حقن المستحضر لمقارنتها مع رد فعل خلايا جسم الإنسان.

وتضيف، بعد انتهاء المرحلة الأولى للاختبارات، سيباشر نفس الفريق الطبي بالمرحلة الثانية التي سيشارك فيها 400 متطوع وتنتهي في نهاية شهر أبريل المقبل. ومن ثم ترسل جميع النتائج إلى وزارة الصحة الروسية.

وتجدر الإشارة إلى أن مستحضر "CoronaDerm PS" يحتوي على مستضد للفيروس التاجي المستجد ويحقن تحت الجلد، وتبين مساحة الحطاطة حول مكان الحقن، ما إذا كانت النتيجة إيجابية أي أن للشخص مناعة خلوية، وأما النتيجة السلبية فتشير إلى ضرورة التطعيم أو التطعيم المعزز.

المصدر: صحيفة "إزفيستيا"