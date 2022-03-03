شعور في الرأس وحول العين قد يحذر من الإصابة بحالة يمكن أن تسبب العمى

تضاعف الإصابة بمرض السكري من احتمالات الإصابة بالغلوكوما، وهي أحد الأسباب الرئيسية لفقدان البصر، إلا أنها قابلة للعلاج في حال اكتشفت مبكرا.

ويمكن أن يؤدي الضغط الإضافي على العين، الناجم عن الإصابة بالغلوكوما، أو كما تعرف أيضا بالزرق أو الماء الأزرق، إلى تلف الشبكية والعصب البصري، وهو العصب الرئيسي للعين من أجل الرؤية.

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وتعد الغلوكوما حالة شائعة في العين حيث يتلف العصب البصري الذي يربط العين بالدماغ.

وعادة ما يحدث بسبب تراكم السوائل في الجزء الأمامي من العين، ما يزيد الضغط داخل العين.

ويمكن أن تؤدي الغلوكوما إلى فقدان البصر إذا لم يقع تشخيصها وعلاجها مبكرا.

ووفقا لهيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS)، قد تشمل أعراض الغلوكوما ما يلي:

- ألم شديد في العين

- استفراغ وغثيان

- عين حمراء

- صداع

- رؤية هالات حول الأضواء

- رؤية مشوشة

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وغالبا ما يمكن الشعور بالصداع الناتج عن الغلوكوما حول العينين والجبهة. ويتمثل نوع الغلوكوما الذي عادة ما يسبب الصداع وآلام العين في زرق انسداد الزاوية.

ويحدث زرق انسداد الزاوية، المعروف أيضا باسم غلوكوما الزاوية المغلقة الحادة، عن طريق إغلاق الزاوية القزحية القرنية. ويمكن أن يكون الصداع مصاحبا أيضا بالغثيان والقيء.

وأحيانا يتم الخلط بين بعض أشكال الغلوكوما والصداع النصفي. وهو ما يتطلب إجراء التشخيص الصحيح عن طريق قياس الضغط في العين.

ويوصي الأخصائيون الطبيون بضرورة زيارة الطبيب العام أو طبيب العيون في حال وجود مثل هذه الأعراض، حيث أن التشخيص والعلاج المبكر يمكن أن يساعد في وقف تدهور الرؤية.

ولكن، من دون علاج، يمكن أن تؤدي الغلوكوما في النهاية إلى العمى.

المصدر: إكسبريس