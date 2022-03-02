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اكتشاف حماية من السرطان في جسم الإنسان

الصحة

اكتشاف حماية من السرطان في جسم الإنسان
Gettyimages.ru
صورة تعبيرية
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اكتشف فريق علماء دولي أن ميكروبيوم أمعاء الإنسان يعزز قدرة منظومة المناعة في حماية الجسم من السرطان.

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وتشير مجلة Nature Medicine، إلى أن الباحثين أثبتوا خلال دراستهم، أن وجود ثلاثة أنواع من البكتيريا في أمعاء الإنسان- Bifidobacterium pseudocatenulatum و Roseburia و Akkermansia muciniphila- تعزز الاستجابة المناعية ومكافحة الخلايا السرطانية.

واتضح للعلماء أيضا، أن ميكروبيوم الجزء السفلي للمريء المتكون من كائنات مجهرية متنوعة، يتأثر جدا بتغير النظام الغذائي والبروبيوتيك. كما يتأثر أيضا بخصائص الجسم البشري وعوامل أخرى.

وبالطبع لا يعتبر هذا الاكتشاف طفرة في علاج السرطان ، ولكنه سيسمح للعلماء بفهم العمليات التي تحدث في الجسم بشكل أفضل في محاربة الخلايا السرطانية ووصف علاج أكثر فعالية.

المصدر: abnews.ru

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