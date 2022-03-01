5 أسباب شائعة وراء الإصابة بالتهاب الحلق من دون حمى ومتى يجب زيارة الطبيب

يعد التهاب الحلق حالة طبية شائعة للغاية، وغالبا ما تكون ناتجة عن العدوى الفيروسية، وهو ما قد يتسبب في ارتفاع درجات حرارة الجسم.

وفي عدد من الحالات، يكون التهاب الحلق غير مصحوب بالحمى، وهو ما ينتج عن الحساسية، والارتجاع، والأمراض المنقولة جنسيا، والسلوكيات مثل الصراخ أو الغناء، والمهيجات البيئية.

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وفي معظم الحالات، لا داعي للقلق من التهاب الحلق مع عدم وجود حمى، حيث يوضح طبيب طب الأسرة في مركز ويكسنر الطبي بجامعة ولاية أوهايو، هيتن باتيل: "بشكل عام، فإن التهاب الحلق غير المصحوب بالحمى أقل إثارة للقلق من التهاب الحلق المصحوب بالحمى".

وفي ما يلي خمسة أسباب شائعة لالتهاب الحلق الذي لا يسبب الحمى عادة:

1. نزلات البرد (الزكام)

يُعد الزكام أحد الأسباب الأكثر شيوعا لالتهاب الحلق دون حمى. وإذا كنت مصابا بنزلة برد، فقد تواجه أعراضا مصاحبة تشمل العطس، وانسداد الأنف، والسعال، والعيون الدامعة والشعور بالتعب.

كيف تشعر بالتحسن: نزلات البرد ستشفى من تلقاء نفسها في غضون 7-10 أيام. يقول باتيل إن الراحة وشرب الشاي الساخن مع العسل أو تناول الإيبوبروفين لتسكين الألم يمكن أن يساعد في السيطرة على الأعراض.

2. التهاب اللوزتين

التهاب اللوزتين هو تورم اللوزتين، وهي كتل من الأنسجة في مؤخرة الحلق. ويحدث الالتهاب أو التورم بشكل شائع بسبب عدوى فيروسية، ولكن يمكن أن يكون أيضا بسبب عدوى بكتيرية.

ويعد التهاب اللوزتين أكثر شيوعا عند الأطفال دون سن الثانية، على الرغم من أنه يمكن أن يحدث عند البالغين أيضا. وإذا كنت تعاني أنت أو طفلك من التهاب اللوزتين، فقد تلاحظ بعض هذه الأعراض:

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- التهاب الحلق الشديد

- احمرار وتورم اللوزتين: طلاء أبيض أو أصفر على اللوزتين

- صعوبة في البلع

- رائحة الفم الكريهة

- انتفاخ الغدد على الرقبة

ويقول باتيل إن الحمى المصاحبة لالتهاب اللوزتين أمر ممكن، ولكنه غير مرجح في غالبية الحالات.

3. الحساسية

الحساسية الموسمية، والمعروف أيضا باسم التهاب الأنف التحسسي أو حمى القش، يمكن أن تسبب التهاب الحلق من دون حمى.

ويحدث هذا بسبب التنقيط الأنفي الخلفي، أو نزول المخاط من الأنف إلى الحلق وتهيجه. ويمكن أن تسبب الحساسية التهاب الحلق دون حمى لدى الأطفال أو البالغين، كما يقول باتيل.

وإذا كان التهاب الحلق ناتجا عن الحساسية، فمن المحتمل أن تلاحظ أنه يحدث بعد تعرضك لمحفزات مثل حبوب اللقاح أو وبر الحيوانات الأليفة. وتشمل الأعراض الأخرى للحساسية العطس وسيلان الأنف أو انسداد الأنف، والسعال، والحكة خاصة في العين والأنف والفم والحلق، والصداع وضغط في الأنف والخدين، والعيون الدامعة والحمراء والمنتفخة.

4. حمض الجزر

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إذا كنت تعاني من التهاب الحلق المستمر من دون حمى، فقد يكون سببه ارتداد الحمض، كما يقول باتيل. ويحدث الارتجاع، المعروف أيضا باسم الارتجاع المعدي المريئي (GER) ومرض الجزر المعدي المريئي (GERD)، عندما تخرج محتويات المعدة عبر المريء إلى الحلق والفم. وعندما يحدث هذا يمكن أن يهيج حلقك.

ويمكن أن يحدث الارتجاع في بعض الأحيان أو بشكل متكرر. وهو أكثر شيوعا عند البالغين والحوامل والأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن، على الرغم من أن أي شخص يمكن أن يعاني من الارتجاع.

وإذا كنت تعاني من التهاب الحلق بسبب الارتجاع، فمن المحتمل أن تلاحظ أعراضا أخرى، مثل آلام الصدر المصاحبة، والسعال المزمن أو بحة في الصوت، وصعوبة في البلع، والغثيان، والارتجاع.

ويقول باتيل إن هذه الأعراض قد تزداد سوءا عند تناول أطعمة معينة، مثل الأطعمة الحمضية أو الحارة، أو عند الاستلقاء.

5. الأمراض المنقولة جنسيا

يمكن أن تسبب بعض الأمراض المنقولة جنسيا أيضا التهاب الحلق، ويقول جيم كيني، المدير المشارك لقسم الطوارئ في مستشفى Providence Mission: "يمكن أن تسبب الأمراض المنقولة جنسيا مثل السيلان والهربس التهاب الحلق".

ويمكن أن يكون التهاب الحلق أيضا أحد الأعراض الأولى لعدوى فيروس نقص المناعة البشرية، حيث يظهر بعد أسابيع من التعرض. وإذا كان الشخص مصابا بفيروس نقص المناعة البشرية، فقد يعاني من الالتهاب دون أن يصاب بالحمى.

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وفي كثير من الأحيان، لا تظهر أي أعراض للأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي. ومع ذلك، قد يلاحظ المصاب علامات تشمل تقرحات في الأعضاء التناسلية أو الفم، وألم أثناء التبول أو التبول بشكل متكرر.

متى يجب زيارة الطبيب

عادة ما يختفي التهاب الحلق دون حمى من تلقاء نفسه، لذلك يوصي كيني بالانتظار بضعة أيام قبل طلب الرعاية الطبية طالما كانت الأعراض خفيفة.

ومع ذلك، يجب طلب رعاية طبية فورية إذا ظهرت الأعراض التالية:

- صعوبة في التنفس

- أصوات أو صفير عند التنفس

- صعوبة في البلع

- علامات الجفاف

- سيلان اللعاب (خاصة عند الأطفال)

- دم في اللعاب أو بلغم

- تورم أو ألم في المفاصل

وإذا لم تتحسن الأعراض في غضون أسبوع أو إذا عانى الشخص بشكل متكرر من التهاب الحلق دون حمى، فعليه استشارة الطبيب وفقا لباتيل.

المصدر: بزنس إنسايدر