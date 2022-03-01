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اكتشاف سبب سوء النوم في الشيخوخة

الصحة

اكتشاف سبب سوء النوم في الشيخوخة
Gettyimages.ru Sophie Filippova
صورة تعبيرية
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اكتشف باحثون من جامعة ستانفورد الأمريكية سبب مشكلات النوم التي يعاني من كبار السن بعد بلوغهم الخامسة والستين من العمر.

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وتشير مجلة Science، إلى أن الخبراء كانوا على علم بأنه مع التقدم بالعمر يضطرب النوم ويسوء. ولكن الآلية المسببة لهذه المشكلة لم تدرس. لذلك اختار الباحثون مجموعتين من الفئران. عمر فئران المجموعة الأولى 3-5 أشهر والثانية أعمارهم 18-22 شهرا. وبعد ذلك درسوا الأروكسين (Orexins) - البيبتيدات العصبية في الدماغ المسؤولة عن اليقظة. واتضح لهم أن فئران المجموعة الثانية فقدت حوالي 38 بالمئة من هذه البيبتيدات مقارنة بفئران المجموعة الأولى.

واستنتج الباحثون من هذه النتائج، أن مشكلات النوم في الشيخوخة سببها اضطراب عمل قنوات البوتاسيوم التي هي "مفاتيح" بيولوجية بين اليقظة والنوم. كما يؤكد الباحثون أن سوء النوم يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بمجموعة متنوعة من المشكلات الصحية بدء بارتفاع مستوى ضغط الدم وانتهاء بالنوبات القلبية والسكري والاكتئاب ومرض الزهايمر.

ويأمل الباحثون أن تساعد هذه النتائج على ابتكار طرق وأدوية أكثر فعالية لعلاج مشكلة الأرق مستقبلا.

المصدر: لينتا. رو

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