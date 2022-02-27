نوع من التوابل "يساعد" في تقليل ارتفاع السكر في الدم

يمكن أن يكون ارتفاع مستويات السكر في الدم خطيرا في بعض الحالات. ولحسن الحظ، هناك بعض الأطعمة التي يمكن أن تساعدك على التحكم في المستويات، وتلك الواجب تجنبها في نظامك الغذائي.

ويمكن أن يكون ارتفاع السكر في الدم خطيرا إذا أصبحت المستويات مرتفعة جدا أو ظلت مرتفعة لفترات طويلة. ومؤشر نسبة السكر في الدم (GI) هو نظام تصنيف للأطعمة التي تحتوي على الكربوهيدرات. ويوضح مدى سرعة تأثير كل طعام على مستوى السكر في الدم (الغلوكوز) عند تناول هذا الطعام بمفرده.

وتعرف بعض الأطعمة بأنها منخفضة المؤشر الجلايسيمي، مثل الأطعمة المصنوعة من الحبوب الكاملة والفواكه والخضروات والفاصوليا والعدس.

ومع ذلك، "استخدام مؤشر نسبة السكر في الدم لتحديد ما إذا كانت الأطعمة أو مجموعات من الأطعمة صحية، يمكن أن يكون مضللا"، كما تقول NHS.

ويقول موقع Diabetes: "النصيحة الغذائية التي تُعطى عموما للأشخاص المصابين بداء السكري النوع 1 لا تختلف كثيرا عن النصائح الغذائية للأشخاص غير المصابين بمرض السكري".

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ويضيف: "القضايا الرئيسية التي يجب مراعاتها هي مدى احتمال تأثير الأطعمة المختلفة بشدة على مستويات الغلوكوز في الدم لديك".

وفي الواقع، هناك بعض الأطعمة والتوابل التي يمكن أن تؤثر على مستويات السكر في الدم، مثل الفلفل الأسود.

وفي إحدى الدراسات التي أجريت على 86 شخصا يعانون من زيادة الوزن تناولوا مكملات الفلفل الأسود، وجد أن لديهم تحسينات كبيرة في حساسية الأنسولين خلال الأسابيع الثمانية التي شاركوا فيها في الدراسة.

وفي دراسة أخرى، تم إعطاء الفئران مستخلص الفلفل الأسود للاستهلاك. ووجد الباحثون أن الفئران لديها ارتفاع أقل في مستويات السكر في الدم بعد تناول الغلوكوز مقارنة بالفئران في المجموعة الضابطة.

وهناك عدد من الأطعمة الأخرى التي يمكن أن تساعد في التحكم في مستويات السكر في الدم، وكذلك الأطعمة لتقليل أو الحد من نظامك الغذائي.

وتقول هيئة الخدمات الصحية الوطنية إن أعراض فرط سكر الدم لدى مرضى السكري تميل إلى التطور ببطء خلال بضعة أيام أو أسابيع، على الرغم من أنه "في بعض الحالات، قد لا تكون هناك أعراض حتى يرتفع مستوى السكر في الدم بشكل كبير".

وتشرح عيادة Mayo Clinic أن فهم أعراض مرض السكري المحتملة يمكن أن يؤدي إلى التشخيص والعلاج المبكر، ما يمكن أن يساعدك على منع مضاعفات مرض السكري ويؤدي إلى حياة صحية أفضل.

ويضيف أن العطش الشديد وزيادة التبول من العلامات والأعراض الشائعة لمرض السكري.

وتقول: "عندما تكون مصابا بداء السكري، فإن الغلوكوز الزائد - وهو نوع من السكر - يتراكم في دمك. وتضطر كليتك إلى العمل لوقت إضافي لتصفية وامتصاص الغلوكوز الزائد.

المصدر: إكسبريس