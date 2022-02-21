باحثون: تناول الكثير من الخضار لن يساعد في درء أمراض القلب!

غالبا ما يقال إن تناول الكثير من الخضار هو المفتاح لعيش حياة طويلة وصحية. ومع ذلك، زعمت دراسة كبرى في المملكة المتحدة أن ذلك لن يساعد في درء أمراض القلب.

ودرس الباحثون في جامعة أكسفورد بيانات من 400 ألف بريطاني، تمت متابعتهم لمدة 12 عاما.

وخلال هذه الفترة، كان هناك 18000 شخص يعانون من مشاكل قلبية كبيرة مثل النوبة القلبية أو السكتة الدماغية.

وبشكل عام، كانت المجموعة التي تناولت معظم الخضروات النيئة أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب بنسبة 15% مقارنة بأولئك الذين تناولوا كمية أقل من الخضار.

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ولم يكن هناك فرق بين الخضار المطبوخة. لكن فائدة تناول الخضار النيئة اختفت عندما أُخذت عوامل أخرى في الاعتبار، مثل الثروة ونمط الحياة.

وخلصت الدراسة إلى أن تناول الكثير من الأطعمة مثل البروكلي والجزر والبازلاء "ليس له تأثير وقائي على حدوث أمراض القلب والأوعية الدموية".

ويشير تقرير في مجلة Frontiers of Nutrition إلى أن أي رابط بين تناول الخضار وصحة القلب يرجع إلى أن أولئك الذين يأكلون كثيرا يميلون إلى أن يكونوا أكثر صحة في جوانب أخرى من حياتهم.

وفحص البحث بيانات NHS من 399586 من البالغين في المملكة المتحدة بمتوسط ​​عمر 56. وكان المدخول اليومي من إجمالي الخضروات خمس ملاعق كبيرة لكل شخص.

ومع ذلك، قال المعد المشارك الدكتور بن لاسي: "يظل تناول نظام غذائي متوازن والحفاظ على وزن صحي جزءا مهما من الحفاظ على صحة جيدة وتقليل مخاطر الإصابة بالأمراض الرئيسية، بما في ذلك بعض أنواع السرطان".

المصدر: ديلي ميل