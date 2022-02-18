سرطان البروستات: الأعراض البولية السبعة المرتبطة بالحالة!

لا يوجد أعراض لسرطان البروستات إلى حد كبير، وهذا هو سبب أهمية إجراء الاختبار والاعتناء بصحتك. ومع ذلك، هناك سبع علامات مرتبطة بالحالة.

وعند التشخيص في مراحله الأولى، فإن 100% من المصابين بسرطان البروستات سينجون من مرضهم لمدة خمس سنوات أو أكثر.

وتكمن المشكلة في أن سرطان البروستات لا يسبب عادة أي أعراض في مراحله المبكرة، لذلك لا يتم اختبار الرجال وتشخيصهم في وقت مبكر بما يكفي لتحسين فرصهم في البقاء على قيد الحياة. وذلك لأن سرطان البروستات يبدأ عادة في النمو في الجزء الخارجي من البروستات حيث لا يضغط على الإحليل.

ولن تكون قادرا على اكتشافه حتى يتطور سرطان البروستات وينمو بشكل كبير بما يكفي للضغط على الإحليل.

وينقل مجرى البول، البول من المثانة إلى خارج العضو الذكري، لذا فإن نمو السرطان هنا سيغير طريقة التبول.

الأعراض البولية السبعة المرتبطة بالحالة هي:

- صعوبة التبول.

- انخفاض القوة في مجرى البول.

- دم في البول.

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- دم في السائل المنوي.

- آلام العظام.

- فقدان الوزن دون محاولة.

- الضعف الجنسي لدى الرجال.

وإذا كنت مصابا بسرطان البروستات المتقدم، أو إذا تقدم السرطان وانتشر إلى مناطق أخرى من الجسم، فقد تواجه أعراضا عامة.

ويقول سرطان البروستات في المملكة المتحدة إن العلامات التالية تشير إلى كليهما:

- آلام الظهر وآلام الورك أو آلام الحوض.

- مشاكل في الانتصاب أو الحفاظ عليه.

- دم في البول أو السائل المنوي.

- فقدان الوزن غير المبرر.

وعلى الرغم من أنه من الضروري رؤية طبيبك العام، فلا داعي للذعر كثيرا. وكل هذه الأعراض يمكن أن تكون ناجمة عن مشاكل صحية غير سرطانية.

وحتى لو لم يكن سرطانا، يمكن أن يساعدك طبيبك في معرفة سبب الأعراض.

ونظرا لأن سرطان البروستات ليس له أي أعراض واضحة (وإذا كانت لديك أعراض، فقد تكون ناجمة عن شيء آخر)، فمن المستحيل معرفة ما إذا كنت مصابا بسرطان البروستات دون الخضوع للفحص.

ولا يمكنك التحقق من سرطان البروستات بنفسك، لذا يجب عليك زيارة طبيبك العام لمناقشة إيجابيات وسلبيات الاختبارات المختلفة التي يمكنك إجراؤها.

وإذا كان مستوى المستضد البروستاتي النوعي لديك مرتفعا، فقد تتم إحالتك لإجراء فحص بالرنين المغناطيسي ومن ثم خزعة لتشخيص السرطان.

المصدر: إكسبريس