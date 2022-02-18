 
مباشر

علامات قد تشير إلى الإصابة بسرطان الرئة

الصحة

علامات قد تشير إلى الإصابة بسرطان الرئة
Gettyimages.ru KATERYNA KON/SCIENCE PHOTO LIBRARY
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sf6s

أعلن الدكتور فلاديسلاف ميليكو ، رئيس المركز الروسي للأورام الجزيئية، أن هناك بعض العلامات التي تشير إلى الإصابة بسرطان الرئة.

إقرأ المزيد
أعراض في أنحاء مختلفة في الجسم يمكن أن تكشف عن سرطان مميت
أعراض في أنحاء مختلفة في الجسم يمكن أن تكشف عن سرطان مميت


ووفقا للأخصائي، نادرا ما يتطور سرطان الرئة من دون أعراض. وأهم الأعراض التي تشير إلى الإصابة بهذا المرض الخبيث، هي: سعال مستمر وضعف عام، ومع مرور الوقت قد يظهر دم أو قيح في البلغم، وألم في الصدر.

ويضيف، والأعراض الأخرى التي قد تشير إلى الإصابة بسرطان الرئة، هي: فقدان الوزن، تورم الوجه والرقبة وصعوبة بلع الطعام وكذلك انحناء الأظافر حول أطراف الأصابع.

المصدر: نوفوستي

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا