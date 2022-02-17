الطعام "الأفضل" الذي يمكن أن "يقلل" خطر السكتة الدماغية ويخفض ضغط الدم!

لا يمكن دائما منع الإصابة بالسكتة الدماغية، على الرغم من وجود بعض التغييرات في نمط الحياة التي قد تكون قادرة على تقليل مخاطر إصابة الشخص.

وفي الواقع، يقترح الخبراء أن هناك العديد من الأطعمة التي يجب دمجها في نظامك الغذائي.

وتقول Mayo Clinic إن "معرفة عوامل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية، واتباع توصيات طبيبك واعتماد أسلوب حياة صحي" هي أفضل الخطوات التي يمكنك اتخاذها للوقاية من السكتة الدماغية. ويقول المعهد الوطني للقلب والرئة والدم (NHLBI) إن القلق والاكتئاب ومستويات التوتر المرتفعة كلها عوامل خطر.

وتنص جمعية السكتة الدماغية (SA) على أن "العديد من السلوكيات مثل التدخين وشرب الكحول أو عدم النشاط البدني يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية، إلى جانب ارتفاع ضغط الدم أو الرجفان الأذيني أو السكري أو الوزن غير الصحي".

وتشرح SA: "قد تكون على دراية بأن اتباع نظام غذائي صحي يمكن أن يساعد في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكري والسرطان. وقد لا تدرك أن الأكل الصحي يقلل أيضا من فرص إصابتك بسكتة دماغية أو نوبة نقص تروية عابرة (TIA)".

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ويمكن أن يزيد النظام الغذائي غير الصحي من فرص إصابتك بسكتة دماغية لأنه قد يؤدي إلى زيادة ضغط الدم ومستويات الكوليسترول.

وتصف مجلة الجمعية الطبية الأمريكية البروكلي بأنه أحد أفضل الأطعمة للحماية من السكتة الدماغية، كما يشير الموقع الصحي Hello Heart.

وتقول: "البروكلي غني بشكل خاص في حمض الغلوتاميك من الأحماض الأمينية (مركب تعزيز النكهة المسؤول عن حاسة التذوق لـ" أومامي"). وجدت دراسة أجرتها جامعة نورث وسترن في شيكاغو أن تناول كميات أكبر من الأحماض الأمينية من حمض الغلوتاميك عن طريق الخضروات مثل البروكلي، مرتبط بخفض ضغط الدم".

وتضيف: "ليس هناك شك في أن البروكلي هو أحد أفضل الأطعمة لتنظيم ضغط الدم".

وتقول كلية الطب بجامعة هارفارد: "يعتبر ارتفاع ضغط الدم عاملا هائلا، حيث يضاعف خطر الإصابة بسكتة دماغية بمقدار الضعف أو حتى أربعة أضعاف إذا لم يتم السيطرة عليه. كما أن ارتفاع ضغط الدم هو أكبر مساهم في خطر الإصابة بالسكتة الدماغية لدى كل من الرجال والنساء".

ولتحقيق ذلك، يقول التقرير أنك قد تحتاج إلى تقليل الملح في نظامك الغذائي، "بشكل مثالي إلى ما لا يزيد عن 1500 ملليغرام في اليوم (حوالي نصف ملعقة صغيرة)".

المصدر: إكسبريس