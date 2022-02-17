تحذير من المكملات الغذائية: قد تسبب زيادة الوزن وآثارا جانبية أخرى!

أصدر أخصائي طبي تحذيرا من تناول الفيتامينات قائلا: إن المكملات يمكن أن تسبب "بشكل مطلق" آثارا جانبية مثل زيادة الوزن.

وسُئلت جو كننغهام، المدير السريري لعيادة The Gut Health Clinic، التي أسستها ميغان روسي، عما إذا كانت المكملات يمكن أن تسبب مشاكل، بما في ذلك زيادة الوزن أو الصداع أو الغثيان أو الإمساك أو غيرها من الآثار الجانبية.

وقالت الخبيرة الطبية لـ "إكسبريس": "بالتأكيد. من السهل تناول المكملات، معتقدة أنها مجرد فيتامين أو معدن، لكن المزيد ليس دائما أفضل".

ونصحت الخبيرة بتوخي الحذر مع الجرعات بشكل خاص.

وقالت جو: "إذا كنت تتناول مغذيات دقيقة، فتحقق دائما من البديل اليومي الموصى به (RDA) ولا تتجاوز ذلك. الجرعات العالية من المعادن والفيتامينات التي تذوب في الدهون يمكن أن تتراكم في النظام، ما يؤدي إلى التسمم. غالبا ما تكون الجرعات صيدلانية وليست غذائية، ما يعني أن الجرعة التي تتناولها أعلى بكثير مما يمكنك الحصول عليه بشكل طبيعي من الأطعمة. وغالبا ما يوصى بالمكملات الغذائية بنية حسنة - ولكن في كثير من الأحيان يتم تقديم هذه النصيحة دون أي علم يدعمها، أو تنظيم يضبطها، ويمكن أن تكون محفوفة بالمخاطر حقا".

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ووجدت دراسة في عام 2015 نُشرت في مجلة New England Journal of Medicine، أن الآثار الجانبية للمكملات الغذائية ترسل 23000 أمريكي إلى قسم الطوارئ كل عام.

ونظرت الدراسة، التي أجريت على مدى 10 سنوات، في بيانات من 63 مستشفى.

وفي عام 2014، وجدت دراسة من جامعة داليان بالصين، بعنوان زيادة تناول الفيتامينات: عامل خطر غير معروف للسمنة، رابطا.

وزعمت الورقة البحثية أن الفيتامينات الزائدة "قد تؤدي إلى السمنة من خلال عدة طرق، بما في ذلك زيادة تخليق الدهون، ما يسبب مقاومة الأنسولين، وإزعاج التمثيل الغذائي للناقل العصبي، وإحداث تغييرات جينية".

ووجدت الدراسة أن زيادة فيتامينات B في الجرذان ربما تسبب زيادة الوزن في قوارض المختبر.

وخلصت الدراسة إلى أنه "منذ أواخر الثلاثينيات عندما تم استخدام الفيتامينات الاصطناعية لأول مرة، شهد الإنسان أكبر نمو في تناول الفيتامينات في تاريخ البشرية. من الممكن أن تساهم الفيتامينات الزائدة، وخاصة فيتامينات B، في الإصابة بالسمنة. التركيبات الغنية بالفيتامينات وإغناء الأطعمة بالفيتامينات قد تكون، إلى حد كبير، مسؤولة عن زيادة انتشار السمنة على مدى العقود العديدة الماضية.

آثار جانبية معروفة أخرى للفيتامينات والمكملات

- فيتامين (د)

الإفراط في تناول فيتامين (د) يمكن أن يسبب ضررا للكلى.

الجرعات التي تزيد عن 100 نانوغرام لكل مليلتر يمكن أن تسبب آلاما في العضلات وآلاما في المعدة وحصوات الكلى واضطرابات المزاج.

- الكالسيوم

قال باحثون إن الكثير من الكالسيوم يمكن أن يستقر في الشرايين وليس في العظام.

المصدر: إكسبريس