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رائحة الفم الكريهة قد تشير إلى مرض خطير

الصحة

رائحة الفم الكريهة قد تشير إلى مرض خطير
Gettyimages.ru sdominick
صورة تعبيرية
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حذر خبراء مؤسسة الكبد البريطانية من أن رائحة الفم الكريهة قد تشير إلى إصابة الكبد بمرض خطير.

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ويشير الأطباء، إلى أن الأشخاص الذين يتبعون نمط حياة غير صحي، يمكن أن تظهر لديهم مشكلات في الكبد، حتى وإن كانوا لا يتناولون المشروبات الكحولية. لأن تراكم الدهون في الكبد يؤدي إلى حدوث التهابات تتطور إلى تليفه أو تشمعه. في مثل هذه الحالات، يمكن أن يصبح التنفس مزعجًا و يحذر الشخص من وجود مشكلة في الكبد.
ويقول الخبراء، "عندما تظهر رائحة قوية كريهة في عملية التنفس، فقد تكون إشارة إلى أن الكبد لا يقوم بوظيفته بتصفية المواد السامة. وهذا يحصل عند إصابته بمرض خطير".
ووفقا للأطباء، تظهر هذه الرائحة عادة عند قصور الكبد وتندب أنسجته، ما يؤدي إلى ظهور رائحة كريهة بطعم حلو في أنفاس الشخص المصاب.

المصدر: لينتا. رو

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