 
مباشر

أمراض يمكن أن تظهر لدى المتعافين من "كوفيد-19"

الصحة

أمراض يمكن أن تظهر لدى المتعافين من
Sputnik Konstantin Mikhalchevsky
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sd6r

أعلن البروفيسور يوري سيريبريانسكي، أخصائي الأمراض الباطنية، أن مرض "كوفيد-19" يمكن أن يحفز ظهور وتطور أمراض خطيرة مختلفة.



ويشير البرفيسور الروسي، في حديث إلى راديو "سبوتنيك"، إلى أن عدوى الفيروس التاجي المستجد، لا تكتفي بإلحاق أضرار بالجسم فقط، بل يمكن أن تحفز الإصابة بأمراض أخرى.

إقرأ المزيد
طبيب روسي يكشف مضاعفات نادرة ولكنها خطرة لـ
طبيب روسي يكشف مضاعفات نادرة ولكنها خطرة لـ "كوفيد-19"

ويضيف موضحا، إن اضطراب عمل منظومة المناعة والضعف العام الناجم عن الإصابة بعدوى الفيروس التاجي المستجد يفسح المجال للإصابة بعدوى فيروسية أخرى.

ويقول، "غالبا ما يكون جلد من يعاني من "كوفيد-19" رطبا نتيجة التعرق بسبب ارتفاع درجة الحرارة. هذه الحالة يمكن أن تسبب الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي مثل الإنفلونزا والالتهاب الرئوي الفيروسي وغيرها. أي فيروس يحل محل آخر".

ووفقا له، يمكن أن تصبح عدوى الفيروس التاجي المستجد "دليلا" ليس فقط على أمراض فيروسية، بل وأمراض مزمنة أيضا.

ويقول، "تسبب الإصابة بالفيروس التاجي المستجد ضعف الجهاز العصبي ومنظومة المناعة، ما قد يؤدي إلى تفاقم أمراض المناعة الذاتية التي يعاني منها المريض فعلا. وإذا كان المريض يعاني من أمراض الروماتيزم وأمراض الجهاز التنفسي، فيمكن أن تتحول هذه الأمراض إلى أمراض مزمنة".

المصدر: نوفوستي

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا