آلام شائعة تصيب 70% من مرضى سرطان البنكرياس يجب معرفتها لتشخيص المرض مبكرا

يبدأ سرطان البنكرياس في أنسجة البنكرياس، وهو عضو في البطن يقع خلف الجزء السفلي من المعدة، يفرِز إِنزِيمات تساعد على الهضم وتنتج هرمونات تساعد على التحكم في نسبة السكر في الدم.

وفي الواقع، يصعب اكتشاف الإصابة بسرطان البنكرياس عادة، حنى المراحل المتقدمة من المرض، لأنه قد لا يكون له أي أعراض، أو قد يكون من الصعب اكتشافها، لذلك يطلق عليه أحيانا اسم "المرض الصامت".

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وتقول مؤسسة سرطان البنكرياس الخيرية في المملكة المتحدة: "إذا كانت لديك أعراض غير مبررة استمرت أربعة أسابيع أو أكثر، فراجع طبيبك حتى تحصل على تشخيص مؤكد".

وهناك العديد من العلامات التي يجب البحث عنها، على الرغم من أن سرطان البنكرياس: "لا يتسبب عادة في ظهور أعراض في المراحل المبكرة. مع نمو السرطان يمكن أن تبدأ في التسبب في أعراض. ​​وتختلف الأعراض حسب مكان السرطان في البنكرياس (في رأس أو جسم أو ذيل البنكرياس)".

ويبدأ النوع الأكثر شيوعا من سرطان البنكرياس في الخلايا التي تنتج العصارات الهضمية ويسمى ورم إفرازات خارجية.

وتقول مؤسسة أبحاث السرطان أن الألم في منطقة المعدة أو الظهر هو علامة شائعة لدى المصابين بهذا السرطان.

وتوضح أن ما يقارب 7 من كل 10 أشخاص، أو 70% من المصابين بسرطان البنكرياس يذهبون إلى أطبائهم لأنهم يعانون من الألم.

وتابعت: "الألم أكثر شيوعا في سرطانات الجسم والذيل من البنكرياس. ويصفه الناس بأنه ألم خفيف يبدو وكأنه مقلق في داخلهم. ويمكن أن يبدأ في منطقة المعدة وينتشر حول الظهر. يزداد الألم سوءا عند الاستلقاء ويكون أفضل إذا جلس الشخص إلى الأمام. ويمكن أن يكون الوضع أسوأ بعد الوجبات".

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وتضيف المؤسسة الخيرية: "قد يعاني بعض الناس من آلام الظهر فقط. وغالبا ما يتم الشعور بهذا في منتصف الظهر، وهو ألم مستمر".

ويمكن أن يسبب سرطان البنكرياس اليرقان عن طريق سد القناة الصفراوية. وإذا كنت تعاني من اليرقان، فيجب زيارة الطبيب لإجراء فحص بالأشعة المقطعية.

وتشرح مؤسسة سرطان البنكرياس في المملكة المتحدة أن علامات اليرقان تشمل بياض العين الذي يتحول إلى لون مصفر، وكذلك الجلد والبول الداكن والبراز الشاحب والحكة في الجلد.

وتنص على أن: "البنكرياس يلعب دورا مهما في هضم الطعام والتحكم في مستوى السكر في الدم. ويمكن أن يؤثر سرطان البنكرياس على ذلك، ويسبب فقدان الوزن".

وتلاحظ مؤسسة الخدمات الصحية الوطنية (NHS) أن العلامات الأخرى لسطان البنكرياس هي فقدان الشهية، والشعور بالتعب أو انعدام الطاقة، أو ارتفاع درجة الحرارة، أو الشعور بالحر أو الارتعاش.

ويمكن أن تؤثر الأعراض الأخرى على عملية الهضم، مثل الشعور بالغثيان أو الإسهال أو الإمساك أو تغيرات أخرى في البراز أو ألم في الجزء العلوي من البطن والظهر وأعراض عسر الهضم، مثل الشعور بالانتفاخ.

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والعديد من هذه الأعراض شائعة جدا ويمكن أن تكون ناجمة عن العديد من الحالات المختلفة، ولكن من الجيد فحصها لأنها إذا كانت بسبب السرطان، فإن العثور عليها مبكرا يجعلها أكثر قابلية للعلاج.

وتقول مؤسسة "مايو كلينك": "يتم انتقاء خيارات علاج سرطان البنكرياس بناء على مدى انتشار السرطان. وقد تشمل الخيارات الجراحة أو العلاج الكيميائي أو العلاج الإشعاعي أو مزيجا من هذه الخيارات".

وعلى الرغم من أنه ليس من الممكن دائما الوقاية من سرطان البنكرياس، فإن اتخاذ خيارات نمط حياة صحي قد يقلل من فرص الإصابة.

وتوصي هيئة الخدمات الصحية الوطنية بفقدان الوزن إذا كنت تعاني من زيادة الوزن وتقليل الكحول واللحوم الحمراء والمعالجة.

المصدر: إكسبريس