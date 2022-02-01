لقاء مع الدكتورة المصرية سارة حجي الحائزة جائزة أفضل بحث عن السرطان في ألمانيا

لقاء خاص مع الدكتورة المصرية سارة حجي الحاصلة جائزة "ريشت تسين هاين" لأفضل بحث عن السرطان في ألمانيا. حجي أثبتت في أطروحتها العلمية وجود تأثير للهرمونات الجنسية على الأعضاء.

نشر الحساب الرسمي للسفارة الألمانية في القاهرة تهنئة للباحثة المصرية الدكتورة سارة حجي، لحصولها على واحدة من أفضل الجوائز في مجال علاج السرطان.

وذكر حساب السفارة الألمانية أن الباحثة المصرية فازت بجائزة "ريشت تسين هاين" لأفضل بحث عن السرطان في ألمانيا. موضحا أن الدكتورة سارة التحقت بالجامعة الألمانية بالقاهرة ثم حصلت على الماجستير والدكتوراه من جامعة "هايدلبرج"، والمركز الألماني لأبحاث السرطان.

ونقلت مواقع مصرية أن الدكتورة سارة أثبتت في أطروحتها العلمية للحصول على درجة الدكتوراه وجود تأثير للهرمونات الجنسية لدى المرأة مثل هرمون الأستروجين على الأعضاء غير الجنسية كالأمعاء والبنكرياس، وهو ما ساهم في تفسير الظاهرة التي حيرت الكثير من العلماء عن ارتفاع نسبة هذه الهرمونات حول منطقة الأورام السرطانية في أعضاء الجهاز الهضمي.

وأهّل هذا الإنجاز العلمي الدكتورة للفوز بجائزة ريشتسينهاين Richtzenhain الألمانية للدكتوراه لعام 2021 من قبل المركز الألماني لأبحاث السرطان وجامعة هايدلبرج بألمانيا، كما تم تقديم منحة مالية تقدر بـ 2.7 مليون دولار من معهد "هانتسمان" للسرطان بالولايات المتحدة الأمريكية، لاستكمال الأبحاث على النتائج الفريدة التي توصلت إليها، عقب نشر بحثها بمجلة نيتشر عام 2020، والتي تعد واحدة من أهم وأشهر الدوريات العلمية على مستوى العالم.

في حلقة جديدة من برنامج #واتس_نيو مع الإعلامي #أشرف_شهاب، أجابت الدكتورة سارة حجي عن عدد من الأسئلة حول البحوث، التي حصلت بسببها على الجائزة.

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