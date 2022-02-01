اختراق في مجال الخرف: نظام غذائي أظهر أنه يقلل من خطر الإصابة بالمرض بنسبة مذهلة!

وجدت دراسة نُشرت العام الماضي في مجلة الجمعية الأمريكية لطب الشيخوخة أن أعلى درجات الالتزام بنظام غذائي معين قللت من خطر الإصابة بالخرف بنسبة هائلة بلغت 72%.

على الرغم من أن الناس يعيشون لفترة أطول من أي وقت مضى - بفضل التقدم في الصحة والازدهار - فقد أدى ذلك إلى ارتفاع معدلات الخرف. هذا لأن العمر هو عامل الخطر السائد للخرف.

ومع ذلك، لا ينبغي أن تؤدي الأرقام إلى الشعور بالانهزامية.

وتشير الدلائل المتزايدة إلى أنه يمكن القيام بالكثير لتقليل مخاطر الإصابة بالخرف، وتؤكد دراسة نُشرت العام الماضي على فوائد اتباع نظام غذائي على طراز البحر الأبيض المتوسط.

وكتب باحثون في دراسة نشرت في مجلة الجمعية الأمريكية لطب الشيخوخة أن "الأدلة الحالية تشير إلى أن التغذية بشكل عام وأنماط غذائية محددة على وجه الخصوص، مثل حمية البحر الأبيض المتوسط ​​(MeDi)، يمكن استخدامها كاستراتيجيات وقائية محتملة ضد تطور الخرف والتدهور المعرفي".

ومع ذلك، لاحظ الباحثون أن "البيانات الطولية التي تستكشف قابلية تطبيق هذه النتائج على السكان من أصل متوسطي محدودة. والبيانات الطولية هي التي تُجمع بالتسلسل من المستجيبين أنفسهم بمرور الوقت.

وسعى الباحثون إلى علاج ذلك من خلال استكشاف العلاقات المحتملة للالتزام بالنظام الغذائي المتوسطي مع معدلات الإصابة بالخرف والتغير المعرفي بمرور الوقت في سكان البحر الأبيض المتوسط ​​التقليديين، الذين يتميزون بالتعرض مدى الحياة لعادات الأكل ونمط الحياة في البحر الأبيض المتوسط.

وتكونت العينة من 1046 فردا غير مصاب بالخرف فوق سن 64 عاما، مع توفر معلومات أساسية عن النظام الغذائي ومتابعة طولية.

وشُخّص الخرف من خلال التقييم السريري والنفسي العصبي الكامل، بينما تم تقييم الأداء المعرفي وفقا لخمسة مجالات معرفية (الذاكرة واللغة وسرعة الانتباه والأداء التنفيذي والإدراك البصري المكاني) والنتيجة المعرفية العالمية.

وقُيّم الالتزام بنظام البحر الأبيض المتوسط ​​الغذائي من خلال استبيان تفصيلي لتكرار الغذاء.

وحدثت 62 حالة من حالات الخرف الناتجة عن الحوادث خلال 3.1 سنوات من المتابعة.

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وكشف تحليل الأداء المعرفي كدالة لنتيجة حمية البحر الأبيض المتوسط ​​أن الفائدة المعرفية كل سنتين لزيادة نقاط النظام الغذائي المتوسطي بمقدار 10 وحدات تعوض التدهور المعرفي المرتبط بسنة واحدة من الشيخوخة المعرفية.

وخلص الباحثون إلى أنه "في الدراسة الحالية، ارتبط التقيد العالي بـ MeDi بانخفاض خطر الإصابة بالخرف والتدهور المعرفي لدى سكان البحر الأبيض المتوسط ​​التقليديين".

- ماذا يوجد في حمية البحر الأبيض المتوسط؟

يشتمل نظام البحر الأبيض المتوسط ​​الغذائي على عادات الحياة الصحية التقليدية للأشخاص من البلدان المطلة على البحر الأبيض المتوسط ​، بما في ذلك فرنسا واليونان وإيطاليا وإسبانيا.

ويختلف باختلاف البلد والمنطقة، لذلك فهو يحتوي على مجموعة من التعريفات. لكنه بشكل عام غني بالخضروات والفواكه والبقوليات والمكسرات والفاصوليا والحبوب والأسماك والدهون غير المشبعة مثل زيت الزيتون. وعادة ما يتضمن تناول كميات منخفضة من اللحوم ومنتجات الألبان.

ويمكنك جعل نظامك الغذائي أقرب إلى النمط المتوسطي من خلال:

• الإكثار من تناول الأطعمة النشوية، مثل الخبز والمعكرونة.

• الإكثار من تناول الفاكهة والخضروات.

• إدراج الأسماك في نظامك الغذائي.

• تناول كميات أقل من اللحوم.

• اختيار المنتجات المصنوعة من الزيوت النباتية مثل زيت الزيتون.

وتشمل أعراض الخرف ما يلي:

• فقدان الذاكرة.

• صعوبة في التركيز.

• صعوبة في القيام بمهام يومية مألوفة.

• تكافح لمتابعة محادثة أو العثور على الكلمة الصحيحة.

• الخلط بين الزمان والمكان.

• تقلبات في المزاج.

المصدر: إكسبريس