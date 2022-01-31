الطرق الخمس للتغلب على الكوابيس!

يمكن أن تكون الكوابيس مؤلمة للغاية وتؤدي إلى الحرمان من النوم، خاصة إذا كنت تعاني منها كثيرا.

ولكن لا تقلق، فإن فهم المعنى النفسي وراء أحلامك يمكن أن يساعدك على منع حدوثها. وتحدث موقع "إكسبريس" مع خبية الأحلام، تيريزا تشيونغ، وكاثرين هول، عالمة النفس في النوم من Somnus Therapy، لاكتشاف أكثر الكوابيس شيوعا التي نمر بها وكيفية إيقافها.

وقالت تشيونغ: "هذه الأحلام تعني أن هناك مشاعر أو مواقف في حياتك اليقظة الحالية والتي تواجه صعوبة في معالجتها بشكل كامل. لا تخافوا من الكوابيس. فكر في الكوابيس كشكل من أشكال الحب القاسي".

وعندما يتعلق الأمر بمعنى هذه الأحلام، فهي أقل دراماتيكية مما قد تعتقد.

وأضافت: "إن عقلك الذي يحلم بها يستخدم صورا مروعة لأنه يعرف أنه من المرجح أن تتذكرها وتتأمل في معناها أكثر من الأحلام اليومية".

ويختلف الرعب الليلي اختلافا كبيرا عن الكوابيس، وهو شائع بين الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ثلاث وثماني سنوات.

ويتسم الرعب الليلي بالصراخ وعدم التعرف على من يريحهم، ويحدث عند الاستيقاظ فجأة من نوم عميق.

ومن ناحية أخرى، تحدث الكوابيس من نوم الأحلام. ويعاني الأطفال والبالغون من كوابيس ويمكنهم عادة تذكرها عند الاستيقاظ، على عكس الرعب الليلي.

وتشمل الكوابيس الأكثر شيوعا موضوعات القتل ونهاية العالم وتساقط الأسنان والغرق.

ويمكن أن يعني حلم نهاية العالم أن عقلك الباطن يشعر أن كل شيء يتغير في حياتك وقد حان الوقت لبداية جديدة.

وقد تعني الأحلام بتساقط أسنانك أنك قلق بشأن الشيخوخة أو مظهرك، أو حتى أن لديك غضبا غير واضح في داخلك. وقد توحي كوابيس الغرق بأنك مرهق عاطفيا.

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كيف تتغلب على الأحلام السيئة؟

- موعد النوم المعتاد

يجب أن تحافظ على تناسق وقت نومك ووقت استيقاظك قدر الإمكان.

وقالت هول: "من المرجح أن يؤدي الاتساق إلى نوم أكثر راحة واستقرارا، ما يمنع احتمالية حدوث كابوس يحفز ارتداد حركة العين السريعة من الحرمان من النوم".

- ممارسة الاسترخاء اليومية

يمكن أن تكون تقنيات الاسترخاء مثل استرخاء العضلات التدريجي (PMR) مفيدة بشكل لا يصدق في مساعدتك على النوم وتقليل التوتر حول عدم القدرة على النوم.

وقالت الخبيرة: "تمارين عضلات المعدة هي شكل من أشكال اليقظة التي ترشدك من خلال شد كل مجموعة عضلية ثم إرخائها، لتعزيز الشعور بالاسترخاء الكامل للجسم والعقل".

- كتابة معبرة

ثبت أن الكتابة التعبيرية تمكن الكاتب من تنظيم عواطفه بشكل أفضل.

وأوضحت هول: "إن الاعتراف بمشاعرك وتدوينها يقلل من حاجة عقلك إلى القتال باستمرار والخوض في معركة مع أي أفكار سلبية ومرهقة.

- تجنب الكحول

الكحول هو مانع لنوم حركة العين السريعة ويسبب انخفاضا عاما في نوم حركة العين السريعة - المعروف أيضا باسم نوم الأحلام.

- احصل على العلاج

عندما تصبح الكوابيس أمرا متكررا، فقد يكون التحدث مع أحد المتخصصين هو الخيار الأفضل للمساعدة في اكتشاف المشكلة الأساسية ومعالجتها.

المصدر: إكسبريس