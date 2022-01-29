علماء إيطاليون يكشفون سرا جديدا عن فيروس كورونا

أكد مدير معهد الأبحاث الوطني الإيطالي "سبالانزاني" فرانشيسكو فايا، أن التطعيم ضد كورونا سيكون مرة واحدة في العام، حيث سمح متحور "أوميكرون" بالحديث في المستقبل عن كورونا كمرض موسمي.

وقال: "نحن في مرحلة رائعة حيث يمكننا الآن التفكير في تخفيف الإجراءات... أصبح التطعيم أداة استراتيجية سمحت لنا بالوصول إلى المرحلة التي انتهت فيها اللعبة تقريبا، لكننا بحاجة إلى القيام بتوزيع اللقاحات حول العالم، بدءا من إفريقيا، حيث توجد تحديات، ولجعل اللقاحات تتماشى مع السلالات الجديدة والمحتملة في المستقبل للوصول في نهاية المطاف إلى جرعة واحدة من اللقاح سنويا".

وأضاف: "الخبراء الإيطاليون عزلوا منذ أكثر من شهر نوعا جديدا من المتحورات يسمى (أوميكرون 2)، لكن لم يروا أنه من الضروري إزعاج الرأي العام بسبب المتحور (أوميكرون 1)".

وتابع: "هذه الطفرة، تأخذ بشكل متزايد خصائص وعلامات المرض الموسمي.. الجميع في العالم، وحتى مصنعي اللقاحات يتفقون على أنه من غير المجدي إعطاء اللقاحات القريبة من بعضها البعض في وقت متقارب.. سننتقل إلى التطعيمات السنوية وستبدأ العملية من الأشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية".

المصدر: "نوفوستي"