هل يسبب "أوميكرون" متلازمة ما بعد "كوفيد"؟

قالت الأستاذة في جامعة "جورج مايسون" الأمريكية، آنتشا بارانوفا، إن ظهور متحور "أوميكرون" لم يغير تأثير فيروس كورونا على أوعية الدم وجهاز الأعصاب لدى الإنسان.

لذلك فإن مَن تعافوا من متحور "أوميكرون" يمكن أن يواجهوا في المستقبل متلازمة ما بعد "كوفيد".

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وأوضحت أنه لا يمكن تشخيص متلازمة ما بعد "كوفيد" إلا بعد 3 أشهر من الشفاء. وإن تلك الفترة لم تفت بعد. لذلك فإن الكثيرين يظنون خاطأ إن " أوميكرون" لا يسبّب متلازمة ما بعد "كوفيد".

وقالت، بارانوفا في حديث أدلت به يوم 26 يناير لإذاعة "سبوتنيك" الروسية إن انخفاض خطورة "أوميكرون" يمكن تفسيره بارتفاع نسبة المطعّمين. أما فترة المرض فلم تتغير مع ظهور"اوميكرون". وأوضحت أن غالبية المرضى يعانون من "أوميكرون" لمدة 5 أو 6 أيام، وتعتبر زيادة تلك الفترة أمرا غير مرغوب فيه. وقالت إن النساء هن أكثر عرضة لتطور فترة ما بعد "كوفيد".

يذكر أن العالم السويسري، ناير، كان قد حذّر في حديث أدلى به لصحيفة "لايف" الروسية من عودة سلالة "دلتا" لـ"كوفيد – 19".

المصدر: لايف