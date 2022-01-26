فاكهة وخضار تساعد في تعزيز البصر وتقليل الضرر الذي يلحق بالعين بسبب العمر

تبدأ أجسادنا في التدهور مع تقدمنا ​​في العمر، والعين ليست استثناء، حيث أن الكثير منا سيلاحظ انخفاضا في قدرتنا على الرؤية بوضوح مع تقدمنا ​​في السن.

وعلى الرغم من أن تدهور البصر عملية طبيعية لا يمكن بالضرورة منعها، إلا أن وجباتنا الغذائية يمكن أن تحدث فرقا وتساعد في تعزيز البصر وصحة العين.

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ويشير الخبراء أن هناك نوعين من الأطعمة التي قد تساعد في تقليل وإبطاء فقدان البصر الناتج عن التقدم في العمر.

ما هي الفواكه والخضروات التي تقلل من فقدان البصر؟

يشرح طبيب العيون، الدكتور نايجل بيست، أن الأطعمة مثل الفلفل والكيوي يمكن أن تكون مفيدة للغاية لصحتنا، وخاصة للعين.

وهذه الأطعمة غنية بالزيازانثيس واللوتين، وهي مركبات كيميائية رئيسية موجودة في العين البشرية، والتي قد تقلل من مشاكل البصر.

وقال بيست: "الكيوي ليس فقط غنيا بمضادات الأكسدة ويحتوي على كمية كبيرة من الألياف، ولكنه أيضا مليء بفيتامين C وفيتامين E"، مضيفا أن الفلفل "يمنحك أكبر قدر من فيتامين C لكل سعرة حرارية".

ونصح الدكتور بيست بأن ثلاث حصص يومية من الكيوي يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بمشاكل العين المرتبطة بالعمر بنسبة 36%، كما أوصى بأن تناول الفلفل الخام أفضل لأن طهيه يقلل من مستويات فيتامين C.

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وأوضح كذلك أهمية فيتامين C، قائلا: "إن سبب أهمية فيتامين C هو أنه يساعد على تكوين الكولاجين، وهو بروتين يساهم في بنية أعيننا. وتشير الأبحاث أيضا إلى أنه يمكن أن يحمينا من الإصابة بإعتام عدسة العين".

كيف يؤثر العمر على بصرنا وما هي أعراض مشاكل العين المرتبطة بالعمر؟

مع تقدمنا ​​في العمر، يصاب معظمنا بالتنكس البقعي المرتبط بالعمر، الذي يؤثر على إحدى العينين أو كلتيهما، ويعد أحد الأسباب الرئيسية لفقدان البصر.

وفي حين أن الحالة "لا تسبب العمى التام"، إلا أنها قد تجعل الأنشطة اليومية مثل القراءة أو التعرف على الوجوه صعبة.

ومن بين العوامل التي تم ربطها بالضمور البقعي المرتبط بالعمر:

- التدخين

- ضغط الدم المرتفع

- زيادة الوزن

- التاريخ العائلي للإصابة بالضمور البقعي المرتبط بالعمر

المصدر: ميرور