ما معدل نبضات القلب الطبيعي لكل عمر؟

يمكن لمراقبة معدل ضربات القلب أن تكون مفيدة في إدارة عوامل الخطر لأمراض القلب والدورة الدموية، وهو ما يتطلب معرفة معدل ضربات القلب الصحي.

وقد لا يولي معظم الناس اهتماما بنبضهم إلا إذا كان سريعا للغاية أو بطيئا. ولكن من المهم فحص معدل النبض بشكل منتظم للتأكد من عدم وجود مشكلة بانتظام ضربات القلب. وهذا مهم بشكل خاص لدى أولئك الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما.

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ويشار إلى أن معدل ضربات قلبك هو قياس عدد المرات التي ينقبض فيها القلب، بمعنى وتيرة دقات القلب في الدقيقة (نبضة/الدقيقة).

ويعد قياس معدل ضربات القلب أمرا بسيطا للغاية ويمكن للجميع القيام بذلك يدويا أو باستخدام جهاز مراقبة معدل ضربات القلب.

وللتحقق من النبض عند المعصم، المس بإصبعين المنطقة الواقعة بين العظم والأوتار على جانب الإبهام من المعصم. ثم احسب عدد النبضات التي تشعر بها في 15 ثانية واضرب هذا الرقم في أربعة لتحصل على دقات قلب6ك في الدقيقة.

ويجب أن تفعل ذلك أثناء الجلوس والراحة للحصول على معدل ضربات القلب أثناء الراحة وبعد التمرين للحصول على مؤشر على مستوى اللياقة.

ما هو معدل النبض الطبيعي للقلب؟

سيختلف معدل ضربات القلب اعتمادا على وقت قياسه وما كنت تفعله قبل القراءة، ولكن بشكل عام، يتراوح معدل ضربات القلب الطبيعي بين 60 و100 نبضة في الدقيقة أثناء الراحة.

وكلما كنت أكثر لياقة، انخفض معدل ضربات القلب أثناء الراحة. ويوضح موقع هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS): "على سبيل المثال، قد يكون معدل ضربات قلب الرياضيين أثناء الراحة من 40 إلى 60 نبضة في الدقيقة، أو أقل".

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وتابع الموقع: "راجع طبيبا عاما ليتم فحصك إذا كنت تعتقد أن معدل ضربات قلبك يزيد باستمرار عن 120 نبضة في الدقيقة أو أقل من 60 نبضة في الدقيقة، على الرغم من أنه قد يكون هذا أمرا طبيعيا بالنسبة لك".

وتوضح الهيئة أن أي قياس أقل من 60 جزء في المليون هو معدل ضربات قلب منخفض، وهو ما يُعرف أيضا باسم بطء القلب الجيبي.

ووفقا لمؤسسة الصحة البريطانية، بالنسبة لبعض الأشخاص مثل الرياضيين، لا يشكل بطء القلب خطرا على الصحة. ومع ذلك، إذا كان معدل ضربات قلبك منخفضا وتعاني من أعراض مثل الإغماء والتعب والدوخة، فعليك تحديد موعد مع طبيبك العام.

ويحدث ذلك عندما يرسل الجسم إشارات كهربائية لجعل القلب ينبض بشكل أسرع، ويمكن أن يكون نتيجة لممارسة الرياضة الشاقة أو القلق أو بعض الأدوية أو الحمى.

ويكون الشخص أكثر عرضة للإصابة بهذه المشكلة إذا كان يعاني من مرض السكري أو أمراض القلب أو فقر الدم أو ارتفاع ضغط الدم أو أي حالة أخرى تضغط على القلب.

ولا ينبغي الاستخفاف بتسرع القلب الجيبي، حيث يمكن أن تؤدي المضاعفات إلى حدوث جلطات دموية أو نوبات قلبية أو سكتات دماغية أو قصور القلب أو فقدان الوعي أو الموت المفاجئ.

ويجب استشارة الطبيب دائما إذا كان النبض أثناء الراحة أعلى من 90 نبضة في الدقيقة وعلاج أي أعراض تأتي معها مثل الإغماء والدوخة والصداع وألم الصدر والقلق وعدم القدرة على ممارسة الرياضة كحالة طارئة.

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هل يتغير معدل ضربات القلب مع تقدم العمر؟

التقدم في العمر يسبب تغيرات في القلب والأوعية الدموية، ولكن معدل ضربات قلبك لا ينبغي أن يتغير بشكل ملحوظ مع التقدم في العمر.

ولا يمكن للقلب أن ينبض بالسرعة نفسها أثناء ممارسة النشاط البدني أو المواقف العصيبة عندما تكبر، ولكن يجب ألا يكون معدل ضربات القلب أعلى بكثير أو أقل من المتوسط.

ويوضح موقع WebMD: "قلبك عضلة، لذا يمكن أن يضعف بمرور الوقت. وإذا أصبحت أقل نشاطا مع تقدمك في العمر، يصبح البطين الأيسر للقلب أكثر تيبسا. وهذا يعني أنه يتم ضخ كميات أقل من الدم الغني بالأكسجين إلى جسمك".

وتابع: "القلب الأكبر سنا يرتاح بمعدل ضربات قلب أقل مقارنة بفترة صغرك. وهذا يعني أن معدل ضربات قلبك لا يزيد كثيرا أثناء التمرين. ويمكن أن يؤدي هذا إلى جدران شريان أكثر سمكا وأنسجة أقل مرونة فيها. ونتيجة لذلك، لا يستقر ضغط دمك بسرعة. هل تشعر بالدوار أو الإغماء عند الوقوف بسرعة كبيرة؟ يمكن أن تكون هذه علامات على أن قلبك يتغير".

ووفقا لجمعية القلب الأمريكية، يجب أن ينبض قلبك بالمعدلات التالية لكل فئة عمرية:

- العشرينات من العمر: ما بين 100 - 170 نبضة في الدقيقة

- عمر الثلاثينات: ما بين 95-162 نبضة في الدقيقة

- عمر الأربعينات: ما بين 90-153 نبضة في الدقيقة

- عمر الخمسينات: 85-145 نبضة في الدقيقة

- عمر الستينات: 80-136 نبضة في الدقيقة

- عمر السبعينات: 75-128 نبضة في الدقيقة

المصدر: إكسبريس