الخصائص النادرة لـ "الذهب الأسود" الروسي

تحدثت إخصائية الغذاء، جوان ووشبرن، أن فطر تشاغا الموجود في الغابات الروسية يعد، بالرغم من مظهره الأسود غير الجذاب، مفيدا للغاية لصحة الانسان.

وكتبت الخبيرة في مقالتها المنشورة في موقع "Food News" أن هذا الفطر الغريب يمكن رؤيته أيضا في شمال كندا وكوريا وألاسكا. لكن سكان روسيا هم الذين تعرفوا للمرة الأولى على خصائصه المفيدة وبدأوا طهي الشاي منه. ودققت أن هذا الفطر يمكن العثور عليه ​​على واحدة من 4 آلاف من شجرة البتولا في المتوسط، ولا يمكن تربيته في ظروف المنزل. وذكرت أن هذا الفطر أطلق عليه اسم "الذهب الأسود" بسبب فائدته وندرته.

يحتوي فطر تشاجا على فيتامين "D" الضروري للجسمK وكذلك البوتاسيوم والكالسيوم والحديد والزنك. بالإضافة إلى ذلك فإن شرب شاي هذا الفطر يساعد على تحسين عملية الهضم، حيث ينظم إنتاج المرارة الصفراء التي تكسر الطعام. كما تحمي مادة البوليفينول الموجودة في فطر التشاغا الخلايا من الإجهاد التأكسدي، وبالتالي تمنع الشيخوخة المبكرة.

كما يساعد هذا النوع النادر من الفطر في خفض نسبة السكر في الدم ومستويات الكوليسترول، ويحسن المناعة العامة. وفقا للدراسات العلمية تدمر المواد الموجودة في هذا الفطر الخلايا السرطانية دون الإضرار بالخلايا السليمة.

المصدر: نوفوستي