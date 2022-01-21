طبيبة روسية توضح ماذا يحدث إذا أخذ الشخص دش التباين كل يوم

أعلنت الدكتورة آنا يفيموفا، أخصائية الطب العام، أن أخذ دشا متباينا كل يوم يجعل الجسم أقل عرضة للإصابة بالتهاب المسالك التنفسية الحاد.



وتشير الأخصائية في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء إلى أن تقوية صحة الجسم هي وسيلة متاحة لتعزيز مناعة الجسم، وتسريع عملية التمثيل الغذائي وجعل الجسم أقل عرضة للإصابة بالتهاب المسالك التنفسية، وتحسين نوعية النوم أيضا.

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ووفقا لها يمكن أن يباشر الشخص بسكب الماء البارد على جسمه بالشكل التالي.

"تكون درجة حرارة هذا الماء أقل بمقدار درجتين من المعتاد ويصب بواسطة مغرفة ببطء على الساق أولا ومن ثم تدريجيا نتحول إلى منطقة الفخذين وبعدها فقط نصب هذا الماء على الظهر. وبعد أسبوع يمكن تخفيض درجة حرارة الماء درجتين أخريين، وهكذا. أي لا داعي ولا ينصح باستخدام الماء البارد كثيرا منذ البداية، لأنه سيؤدي إلى الإصابة بنزلة برد حتما، دون أن يحصل الشخص على أي فائدة منه".

وتضيف، قبل البدء بالاستحمام المتباين يجب أولا إحماء الجسم بالماء الدافئ حوالي خمس دقائق ومن ثم 15 ثانية فقط يمكن فتح الماء البارد وبعدها 15 ثانية الماء الدافيء وهكذا ثلاث مرات، وتختتم عملية الاستحمام بالوقوف تحت الماء البارد مدة 15 ثانية. وبعدها تدريجيا نمدد فترة كل جلسة إلى 40-60 ثانية.

وتقول، "إذا كان من الصعب على البعض الاستحمام بالدش المتباين، فيمكنهم البدء بفرك جسمهم، بدء من القدمين والصعود تدريجيا إلى الأعلى، بمنشفة مبللة بالماء مدة خمس دقائق. ويمكن تكرار العملية بتبليل المنشفة مرة بالماء الباردة ومرة بالماء الدافئ".

المصدر: نوفوستي