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تقييم خطورة إصابة المدخنين بالشكل الحاد من "كوفيد-19"

الصحة

تقييم خطورة إصابة المدخنين بالشكل الحاد من
Gettyimages.ru Viaframe
صورة تعبيرية
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أعلن خبراء المركز الوطني الياباني لبحوث الصحة الدولية، أن المدخنين أكثر عرضة للإصابة بالشكل الحاد من "كوفيد-19".

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ويشير خبراء المركز، إلى أن خطر إصابة الأشخاص الذين يدخنون منذ فترة طويلة بالمسار الحاد لمرض "كوفيد-19" يتضاعف مقارنة بالذين لا يدخنون. كما أن هذا الاحتمال أعلى لدى النساء. بحسب قناة NHK اليابانية.

وأجرى الخبراء هذه الدراسة استنادا إلى بيانات عن الحالة الصحية لـ 17.6 ألف شخص أعمارهم بين 20 و80 عاما، عولجوا في المستشفيات حتى شهر فبراير عام 2021 .

واتضح للباحثين، أن خطر الإصابة بالمسار الحاد لمرض "كوفيد-19" وضرورة تهوية الرئتين ميكانيكيا، كان أعلى بمقدار 1.51 مرة عند الرجال المدخنين وبمقدار 1.94 مرة لدى النساء.

ويشير الخبراء إلى ان هذه النتائج، تؤكد بوضوح أن المدخنين يعانون دائما من أمراض مزمنة ومشكلات في الرئتين والقلب، ما يجعلهم أقل مقاومة للفيروس.

المصدر: نوفوستي

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