صعوبة النوم قد تكون علامة لمشكلة كبرى

أعلن كبير أطباء The Independent Pharmacy ، أن مشكلات النوم في حالات عديدة تكون إما عدم القدرة على النوم بسرعة أو على العكس النوم فترة طويلة.

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ويشير موقع medikforum، إلى أنه وفقا لكبير الأطباء، كلتا الحالتين قد تكون مرتبطة بمشكلات جدية من بينها ارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم.

ويقول، "غالبا ما تشير صعوبة النوم أو النوم لفترة طويلة بصورة غير عادية، إلى حالة خطيرة مثل ارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم ، والتي تظهر كواحدة من العلامات المبكرة للمشكلة".

ويؤكد الطبيب، على أن ارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم يؤدي إلى تغيرات في أداء الجسم، بما فيها تأثيره في نومه. ويشير إلى أن وجود مثل هذه الأعراض، لا يشير بالضرورة إلى مشكلة ارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم، ولكن مع ذلك ينصح كل من يعاني من مشكلة صعوبة النوم، استشارة الطبيب وإجراء التحاليل اللازمة.

و يذكر أن معهد الغرب الأوسط للعلاج غير الجراحي، سبق أن حذر من المخاطر التي يسببها ارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم، مشيرا إلى علامات تظهر على الجلد، ما يسمح بعلاج الحالة في الوقت المناسب.

المصدر: لينتا. رو