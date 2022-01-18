متى يجب تنظيف أسنانك بالفرشاة قبل الإفطار أم بعده؟

يعلم الكثيرون بوجوب تنظيف الأسنان مرتين في اليوم، ولمدة دقيقتين على الأقل في كل مرة، للحفاظ على صحة الأسنان والفم.

ويعد تنظيف الأسنان جزءا من الروتين الصباحي لدى غالبية الناس، ولكن هناك دائما بعض الخلافات حول الوقت المناسب للقيام بذلك.

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متى يجب أن ننظف أسناننا؟

على الرغم من وجود بعض المنطق وراء رغبتك في تنظيف أسنانك بالفرشاة بعد الإفطار، إذ لا تريد أن تتذوق وجبتك الأولى مع القليل من نكهة النعناع، على سبيل المثال، الناتجة عن معجون الأسنان، يتحد خبراء الأسنان في النصيحة بأن تنظيف الأسنان يجب أن يتم قبل تناول طعامك وشرابك الأول من اليوم.

وحذرت أخصائية طب الأسنان آنا بيترسون، من Essex، متابعيها على "تيك توك" من أننا يجب أن نغسل أسناننا بالفرشاة قبل الإفطار، وليس بعده.

وقالت طبيبة الأسنان إن تنظيف الأسنان بالفرشاة بعد الإفطار يمكن أن يضر أسنانك بالفعل.

وأوضحت في الفيديو: "عندما تأكل وجبتك يصبح فمك حامضيا. لذا، ما تفعله عندما تغسل أسنانك بعد الإفطار هو غسل الأسنان بالحامض وهذا يزيل المينا".

وتكون أسنانك أكثر عرضة للتلف الحمضي من البكتيريا عندما تستيقظ في الصباح حيث تكون مستويات الكالسيوم في اللعاب عند أدنى مستوياتها.

ووفقا لمؤسسة Sloan Dental، إذا قمت بتنظيف أسنانك بالفرشاة قبل تناول الطعام، فإنه يبدأ تدفق اللعاب الذي تم تقليله في الليل حتى صباح اليوم التالي، بالإضافة إلى أن الفلورايد الموجود في معجون الأسنان سيساعد على حماية أسنانك من الطعام الحمضي.

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ويعني استهلاك الطعام والشراب قبل تنظيف الأسنان بالفرشاة تعريض المينا للحمض عندما تكون في أضعف حالاتها، وقد يؤدي ذلك إلى التآكل وزيادة الحساسية.

وتوصي مؤسسة "كولغيت" باستخدام معجون أسنان يحتوي على الفلورايد حيث أن له فائدة مزدوجة تتمثل في التخلص من البلاك (الويحة السنية، المعروفة أيضا بأسماء البلاك الميكروبي أو البيوفيلم الفموي أو البيوفيلم السني أو بيوفيلم لوحة الأسنان أو بيوفيلم البلاك البكتيرية)، ومنع تسوس الأسنان.

ولكن ماذا لو كنت أرغب حقا في تنظيف أسناني بالفرشاة بعد الإفطار؟

يوصى على نطاق واسع بأن نقوم جميعا بتنظيف أسناننا مرتين على الأقل يوميا، لذلك إذا كانت إحدى المرات الوحيدة التي يمكنك فيها تنظيف أسنانك هي بعد تناول وجبة خفيفة في الصباح، فيمكنك فعل ذلك.

ومع ذلك، وفقا لموقع Healthline، يمكن أن تسبب بعض عناصر الإفطار الأكثر شيوعا قليلا من أسوأ الأضرار التي تلحق بالأسنان، ومن الأمثلة على ذلك:

- القهوة

- عصير البرتقال

- فاكهة حمضية

- فاكهة مجففة

- الخبز

- المعجنات

ولذلك، إذا كنت تلتزم بتنظيف أسنانك بالفرشاة بعد الإفطار، ففكر في الانتظار 30 إلى 60 دقيقة قبل القيام بذلك.

وقد يؤدي تنظيف الأسنان فورا بعد تناول وجبة الإفطار إلى تغطية أسنانك ببقايا الطعام الحمضي، ما يضعف مينا الأسنان، لذا فإن استراحة لمدة نصف ساعة إلى ساعة قبل التنظيف بالفرشاة هي أفضل طريقة لحماية أسنانك من التلف في المستقبل.

المصدر: ميترو