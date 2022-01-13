دراسة تزعم: القنب يمكن أن يمنع "كوفيد"!

قد لا يأتي الاختراق التالي في إيقاف "كوفيد-19" من Big Pharma، ولكن من نبات القنب المتواضع.

واكتشف باحثون في ولاية أوريغون بالولايات المتحدة أن مركبين عثر عليهما في نبات القنب، يمكن أن يوقفا الفيروس في مساره.

وعزل الفريق مركبين من القنب - حمض الكانابيغروليك (CBGA) وحمض القنب (CBDA) - ووجدوا أنهما يرتبطان بالبروتين الشائك للفيروس التاجي وبدوره منعه من الارتباط بالغشاء الخارجي للخلايا البشرية.

وعادة ما تكون عملية الارتباط الأخيرة هذه هي الطريقة التي يدخل بها الفيروس إلى رئة الإنسان والأعضاء الأخرى.

ويعد المركبان سلائف CBG وCBD، وهما قانونيان على نطاق واسع ومتاحان للمستهلكين. وتستخدم زيوت ومستخلصات القنب CBG وCBD بشكل شائع لعلاج القلق واضطرابات النوم والصرع ومجموعة واسعة من الأمراض الأخرى.

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وقال ريتشارد فان بريمن، الباحث في مركز ابتكار القنب العالمي بولاية أوريغون، إن CBGA وCBDA "ليسا من المواد الخاضعة للرقابة مثل THC، المكون النفساني في الماريغوانا، ولهما خصائص أمان جيدة للبشر". وأضاف فان بريمن أن هذه المركبات "يمكن تناولها عن طريق الفم" و"لديها القدرة على الوقاية من العدوى وكذلك علاجها" بواسطة فيروس كورونا.

ونشر فان بريمن وفريقه بحثهم في مجلة منتجات الطبيعة يوم الثلاثاء. ومع ذلك، لا يزال أمامهم طريق طويل قبل أن يبدأ الأطباء في كتابة وصفات زيت القنب بشكل جماعي. وفي حين وجدت الدراسة أن CBGA وCBDA فعالان ضد كل من متغيرات ألفا وبيتا من فيروس كورونا، فقد أجريت على الخلايا البشرية في المختبر، بدلا من الأشخاص الفعليين للاختبار.

ومع ذلك، يرى العالم أن مركبات القنب هذه تُستخدم في النهاية إلى جانب اللقاحات لخلق "بيئة أكثر تحديا بكثير" لـ "كوفيد". ويتمثل أحد الانتقادات الرئيسية للمحصول الحالي من اللقاحات في أنها تستخدم البروتين الشائك الأصلي للفيروس كمستضد، ما يعني أنه عندما تظهر المتغيرات مع طفرات بروتينية جديدة، فمن المرجح أن تتجنب الحماية التي يوفرها اللقاح.

وقال فان بريمن: "هذه المتغيرات معروفة جيدا بتجنب الأجسام المضادة ضد النسب المبكر "كوفيد-19"، وهو أمر مثير للقلق بشكل واضح نظرا لأن استراتيجيات التطعيم الحالية تعتمد على البروتين الشائك المبكر كمستضد. وتُظهر بياناتنا أن CBDA وCBGA فعالان مقابل المتغيرين اللذين نظرنا إليهما، ونأمل أن يمتد هذا الاتجاه إلى المتغيرات الحالية والمستقبلية الأخرى".

المصدر: RT