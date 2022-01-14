أدوية لا تتوافق قطعيا مع الكحول

أعلن فلاديمير بوغوفسكي، كبير الباحثين في قسم علم الأدوية الجزيئي وعلم الأحياء الإشعاعي بالجامعة الوطنية للبحوث الطبية الروسية، أن العديد من الأدوية لا تتوافق قطعيا مع الكحول.

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ويشير في حديث لوكالة "Prime" الروسية للأنباء، إلى أن الباراسيتامول والمضادات الحيوية وأدوية تخفيض مستوى الكوليسترول في الدم، لا تتوافق قطعيا مع الكحول.

ويضيف، حتى تناول جرعة واحدة من الدواء مع الكحول يمكن أن تكون له عواقب وخيمة. لأن الكحول يحفز عمل الإنزيمات التي تحلل الأدوية، ما يؤدي إلى زيادة آثارها الجانبية أو حتى إبطال مفعولها.

ووفقا له، تساهم إنزيمات من عائلة (Cytochrome P450) سيتوكروم p450 .في عملية التمثيل الغذائي للأدوية.

ويقول، "يحفز الكحول هذه الإنزيمات، وتبدأ تعمل أسرع من المعتاد، ما يؤدي بالنتيجة إلى تراكم المستقلبات السامة، أو تقل فعالية الدواء أو على العكس تزداد فعاليته".

المصدر: نوفوستي