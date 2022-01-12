العلماء يبتكرون ما قد يكون وقاية فورية من الفيروس التاجي المستجد

ابتكر علماء فنلنديون جزيئا أطلقوا عليه اسم TriSb92، يمكنه توفير حماية فورية من الفيروس التاجي المستجد.

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ويشير الباحثون من جامعة هلسنكي الفنلندية، إلى أن هذا الجزيء يضمن حماية من "كوفيد-19" خلال فترة زمنية لا تقل عن ثماني ساعات. أي أن البخاخ الأنفي المحتوي على هذا الجزيء يعمل بمثابة "قناع بيولوجي".

ويضيف الباحثون، لم يخضع الجزيء TriSb92 للاختبارات السريرية، بل اقتصرت الاختبارات على الخلايا المزروعة وعلى الحيوانات المخبرية.

ويحمي الجزيء TriSb92 من عدوى الفيروس التاجي المستجد حتى في حالات ارتفاع مخاطر الإصابة. بحسب المبتكرين.

ووفقا للباحثة آنا ماكيلا، لم تصب الفئران المخبرية التي حصلت على الجزيء TriSb92 عن طريق الأنف بعدوى الفيروس التاجي المستجد، في حين أصيبت جميع الفئران الأخرى التي لم تحصل عليه.

والمهم في الأمر، أن هذا الجزيء فعال ضد جميع متغيرات الفيروس التاجي المستجد بما فيها متحور "أوميكرون". ومع ذلك يشير المبتكرون إلى أن هذا الجزيء لا ينافس اللقاحات المستخدمة بل هو إضافة إليها.

المصدر: فيستي . رو