طبيب روسي يكشف مصدر سلالات "كوفيد-19" الجديدة

أعلن الدكتور ألكسندر مياسنيكوف، أن السلالات الجديدة لـ "كوفيد-19" تظهر نتيجة إصابة الأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة.



ويشير مياسنيكوف في حديث تلفزيوني، إلى أن الفيروس في جسم هؤلاء الأشخاص يتحور بسرعة كبيرة مقارنة بالآخرين.

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ويقول، "إذا كانت طفرة الفيروس التاجي تستغرق عادة عدة سنوات، فإنه في جسم الشخص الذي يعاني من نقص المناعة تحصل بسرعة كبيرة. فمثلا اكتشف الأطباء في جسم أحد المرضى المصابين بسرطان الغدد الليمفاوية في كامبريدج، مئات الطفرات للفيروس، التي يمكن أن تحصل في الطبيعة خلال حوالي عشر سنوات. أي أن هؤلاء الأشخاص هم بمثابة حاضنات للفيروس، وبنفس هذه الطريقة حصل تحور "أوميكرون". وأن التحور الجديد سيكون أيضا في جسم الأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة في حالة إصابتهم بالفيروس التاجي المستجد".

ووفقا له، يجب تطعيم هؤلاء الأشخاص بثلاث جرعات وأكثر من اللقاح المضاد للفيروس التاجي المستجد.

ويضيف، على الأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة التطعيم باستمرار، لأن تأثير اللقاح في جسمهم منخفض نسبيا مقارنة بالآخرين.

المصدر: نوفوستي