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عالم أوبئة روسي يتنبأ بموعد انتهاء جائحة كورونا

الصحة

عالم أوبئة روسي يتنبأ بموعد انتهاء جائحة كورونا
Sputnik
عالم الأوبئة في الأكاديمية الروسية للعلوم أستاذ العلوم الطبية غينادي أونيشينكو
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أكد عالم الأوبئة عضو أكاديمية العلوم الروسية غينادي أونيشينكو أن جائحة كورونا قد تنتهي في مايو 2022، شريطة الامتثال لمعايير الوقاية الصحية والتطعيم.

وقال: "هناك الكثير من الوقت حتى شهر مايو.. إذا فعلنا الآن ما هو مطلوب، ستنحسر الجائحة بحلول ذلك الوقت".

وأضاف: "اليوم لا يوجد سبب للذعر وفرض الحجر الصحي، حيث تم استحداث لقاحات ضد كورونا".

ووصف أونيشينكو الوباء بأنه "اختبار لنظام الرعاية الصحية في جميع أنحاء العالم".

المصدر: RT

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