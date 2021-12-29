إليك ما يجب أن تعرفه حقا عن الأطعمة "ذات السعرات الحرارية السلبية"!

طُرح سؤال هام على 3 خبراء في التغذية وعلم وظائف الأعضاء: "هل الأطعمة ذات السعرات الحرارية السلبية موجودة فعلا؟".

تشرح لويز دانفورد، الخبيرة في التغذية وعلم وظائف الأعضاء من جامعة دي مونتفورت في المملكة المتحدة، أن "السعرات الحرارية هي وحدة للطاقة، يُعبر عنها عادة بالسعرات الحرارية لمحتوى الطاقة في الطعام".

وتأتي معظم عبوات المواد الغذائية مع ملصقات تصف عدد السعرات الحرارية في هذا المنتج. ونستهلك السعرات الحرارية عن طريق الأكل واستخدام السعرات الحرارية عن طريق حرق الطاقة.

وتقول دانفورد: "إن احتياجاتنا من الطاقة تتكون من ثلاثة مكونات:

• الطاقة اللازمة للحفاظ على الجسم في حالة راحة، وهي الطاقة اللازمة لجسمنا للقيام بعملياته الأساسية حتى نتمكن من العيش.

• التأثير الحراري للأكل، وهو زيادة معدل الأيض بعد الأكل أثناء هضم الطعام وامتصاصه.

• الطاقة الإضافية اللازمة للنشاط والتمرين".

ما هي الأطعمة "ذات السعرات الحرارية السلبية"؟

تقول دانفورد: "النظرية الكامنة وراء الأطعمة ذات السعرات الحرارية السلبية هي أن بعض الأطعمة تحتوي على سعرات حرارية (طاقة) أقل من كمية الطاقة اللازمة لهضم الطعام وامتصاصه في الجسم. وهذا يبدو معقولا من الناحية النظرية. ولكن في الواقع، حتى الأطعمة ذات السعرات الحرارية المنخفضة، مثل الكرفس، تحتوي على سعرات حرارية أكثر مما يتطلبه الجسم لتفتيتها وامتصاصها". وبعض الأطعمة التي تُصنّف على أنها "ذات سعرات حرارية سلبية" تشمل الكرفس والجريب فروت والطماطم والخيار والبروكلي والخس والجزر.

ما هو الدليل على وجود الأطعمة "ذات السعرات الحرارية السلبية"؟

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قال اثنان من الخبراء الثلاثة إنه لا يوجد دليل على وجود الأطعمة ذات السعرات الحرارية السلبية.

ويقول تيم كرو، خبير التغذية في Thinking Nutrition: "حتى قطعة الكرفس، تحتوي على 95% من الماء، إلا أنها لا تزال تحتوي على عدد قليل من الكيلوجول من الكربوهيدرات (65 كيلو جول على وجه الدقة). وعلى الرغم من وجود تكلفة طاقة على جسمك في هضم الطعام، تسمى التأثير الحراري للطعام، إلا أن هذا يعادل حوالي 10% من الطاقة في الطعام. لذا، حتى الكرفس يضيف بعض الكيلوجول إلى نظامك الغذائي. وعلى الرغم من أنه رقم صغير، إلا أنه بالتأكيد ليس رقما سالبا".

وعلى الرغم من أن الماء البارد ليس طعاما، فقد تم اعتباره سلبيا من السعرات الحرارية. وتقول كورنيلي نينابر روسو، الخبيرة في التغذية من جامعة الشمال الغربي في جنوب إفريقيا: "لا تحتوي المياه على طاقة، وعند شرب الماء خارج نطاقات درجة حرارة الجسم، ستنفق بعض الطاقة للحفاظ على درجة حرارة الجسم الداخلية، أي ما يسمى بالمياه التي يسببها تأثير التوليد الحراري".

وحاولت العديد من الدراسات التحقيق فيما إذا كان هذا التأثير مفيدا لفقدان الوزن، ولكن معظمها وجد عدم وجود أو الحد الأدنى من استهلاك السعرات الحرارية بعد شرب الماء البارد.

ويعتبر مضغ العلكة - على الرغم من أنه شيء قد لا نعتبره طعاما - من العناصر "ذات السعرات الحرارية السلبية".

ومع ذلك، فإن تأثيره ضئيل، كما تقول نينابر روسو: "إن المضغ يحرق 46.2 كيلو جول في الساعة، وبالتالي لا يمكن اعتباره تمرينا حقيقيا. ولأن قطعة واحدة من العلكة تحتوي على حوالي 42.0 كيلو جول، سيتطلب المضغ لمدة ساعة أو أكثر لحرق الطاقة التي توفرها العلكة".

هل ما يسمى بالأطعمة ذات السعرات الحرارية السلبية تقدم أي فوائد؟

إذا كان الكرفس والجريب فروت والخيار لا تسبب لنا فقدان السعرات الحرارية، فكيف يتم العثور عليها غالبا في الأنظمة الغذائية الفعالة لإنقاص الوزن؟.

وتقول نينابر روسو: "الأنظمة الغذائية القائمة على ما يسمى بالأطعمة ذات السعرات الحرارية السلبية أو استخدام المصطلح الأكثر قبولا "الأطعمة الخالية" لا تعمل لأنها تسبب نقصا في الطاقة، بل لأن هذه الأطعمة تشبع الجوع بملء المعدة بطعام غير كثيف الطاقة ويمكن أن يؤدي إلى جانب التمارين الرياضية إلى حرق وقود أكثر مما تم تناوله لخلق عجز إجمالي في الطاقة".

وبالتالي فإن تناول ما يسمى بالأطعمة "ذات السعرات الحرارية السلبية" يمكن أن يساعد في إنقاص الوزن عن طريق جعلك تشعر بالشبع.

وتلخص دانفورد: "لسوء الحظ، فإن الأطعمة ذات السعرات الحرارية السلبية هي خرافة، ولا توجد طريقة سهلة لفقدان الوزن والحفاظ عليه على المدى الطويل. من المرجح أن يؤدي تغيير خيارات الطعام والشراب إلى خيارات صحية على أساس دائم إلى فقدان الوزن على المدى الطويل أكثر من اتباع نظام غذائي قصير المدى وحده".

المصدر: ساينس ألرت