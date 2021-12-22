بذور فريدة لعلاج مرض السكري والوقاية منه

اتضح أن تناول بذور الحلبة بانتظام يساعد على تخفيض مستوى السكر في الدم بنسبة 25 بالمئة.





وتشير صحيفة Daily Express، إلى أنه وفقا لبيانات الباحثين، يمكن اعتبار نبات الحلبة الحولي الذي ينتمي لفصيلة البقوليات، علاجا فعالا لمرض السكري وكذلك للوقاية منه.

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وقد درس الباحثون لمدة ثمانية أسابيع تاثير الحلبة في مستوى السكر والكوليسترول في الدم، حيث كان مرضى السكري خلالها يتناولون عشرة غرامات من بذور الحلبة المطحونة يوميا مع الزبادي أو نفس الكمية من بذور منقوعة في ماء ساخن.

ويقول الأطباء، "انخفض مستوى السكر في كمية البول اليومية بنسبة 54 بالمئة، ومستوى السكر قبل الإفطار انخفض بنسبة 25 بالمئة، والدهون الثلاثية بنسبة 30 بالمئة، وكوليسترول البروتين الدهني المرتفع الكثافة بنسبة 30.6 بالمئة. وتشير هذه النتائج، إلى فائدة بذور الحلبة في علاج مرض السكري".

واتضح للباحثين، أن فعالية بذور الحلبة المنقوعة في الماء الساخن كانت أعلى من إضافة البذور المطحونة إلى الزبادي.

وينصح الأطباء بأخذ الخصائص النشطة للحلبة بالاعتبار، وعدم تناولها مع أدوية أو مواد آخرى تساعد على تخفيض مستوى السكر في الدم، لأنه قد يسبب نقص السكر في الدم.

المصدر: نوفوستي