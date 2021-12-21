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مركز روسي ينشر صورا لمتحور أوميكرون

الصحة

مركز روسي ينشر صورا لمتحور أوميكرون
Sputnik
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قالت الهيئة الفيدرالية لحماية المستهلك "روس بوتريبنادزور"، إن مركز "فيكتور" الحكومي الروسي لعلوم الفيروسات والتكنولوجيا الحيوية نشر صورا لسلالة فيروس أوميكرون.

وأضافت الهيئة، في بيان نشرته على موقعها: "تم في مختبرات مركز فيكتور نقل عدوى متحور أوميكرون لفيروس كورونا إلى مزرعة خلايا Vero E6، لدراسة خصائصه المورفولوجية، أي دراسة الشكل والحجم ووجود البنيات على السطح وما إلى ذلك".

ونوه البيان، بأنه تم في اليوم السادس بعد نقل عدوى الفيروس، فصل الخلايا عن سطح القوارير الخاصة التي نمت فيها.

وقال البيان: "بعد تحضير العينة، تم وضع الخلايا في خليط من الراتنجات الايبوكسية. وتم عمل مقاطع رقيقة جدا من هذه الكتل لكي يصبح من الممكن مشاهدتها بالمجهر الإلكتروني".

المصدر: نوفوستي

 

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