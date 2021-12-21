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طريقة سهلة لتخفيض مستوى الكوليسترول

الصحة

طريقة سهلة لتخفيض مستوى الكوليسترول
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صورة تعبيرية
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أعلنت الدكتورة تاتيانا إيفانينكوفا، خبيرة التغذية الروسية، أن أبسط طريقة لتخفيض مستوى الكوليسترول في الجسم هي النشاط البدني والتغذية الصحية.

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وكشفت الخبيرة في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، مدى خطورة الكوليسترول، والأطعمة المحتوية عليه، وتقدم النصائح حول كيفية تخفيض مستواه في الجسم.

وتقول، "الكوليسترول بحد ذاته لا يشكل أي خطورة. ولكن إذا ارتفع مستواه في الجسم، سيؤدي إلى عواقب وخيمة ويصبح أحد أسباب الإصابة بتصلب الشرايين وأمراض القلب والأوعية الدموية ونقص التروية والجلطة الدماغية".

وتضيف، "من أجل تقليل مخاطر ارتفاع مستوى الكوليسترول في الجسم، يجب ممارسة النشاط البدني والتقليل من تناول الأطعمة المحتوية على نسبة عالية من الدهون المشبعة (الزبدة، اللحوم الدهنية والبيض والجبنة) وكذلك الدهون المتحولة (الأطعمة المقلية والمأكولات السريعة) لأنها تسبب اضطراب وظائف الكبد".

المصدر: نوفوستي

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