المخاطر الرئيسية لاستخدام بخاخات الأنف

كشف الطبيب الإسباني كريستيان كالفو، أخصائي أمراض الأنف والأذن والحنجرة، المخاطر الرئيسية الناتجة عن استخدام أدوية تخفيف احتقان الأنف.

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ويشير الطبيب، إلى أن بخاخات الأنف التي تساعد على تضييق الأوعية، يمكن أن تسبب الإدمان ومشكلات في القلب. بحسب صحيفة El Confidencial.

وتضيف الصحيفة موضحة، تحدث الدكتور كريستيان كالفو عضو الجمعية الإسبانية لطب الأنف والأذن والحنجرة وجراحة الرأس والرقبة، عن آلية الإدمان على هذه الأدوية.

ويقول، "تعمل هذه الأدوية في الأيام الأولى بصورة ممتازة، حيث تنظف الغشاء المخاطي للأنف، ما يسمح بالتنفس بصورة أفضل. ولكن بعد ذلك تحفز متلازمة الارتداد، أي انخفاض فعالية هذه الأدوية، ما يؤدي إلى احتقان الغشاء المخاطي أكثر، لذلك يتطلب استخدام هذه الأدوية عدة مرات في اليوم".

ويضيف الدكتور، إن الإفراط في استخدام هذه البخاخات، يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع مستوى ضغط الدم، وتلف الحاجز الأنفي، والجلطة الدماغية ومشكلات في القلب والأوعية الدموية.

وينصح الأخصائي، للتخلص من الإدمان على هذه البخاخات، باعتماد قوة إرادة كافية للتخلي عن استخدامها.

المصدر: نوفوستي