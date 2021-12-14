في تحذير هام.. امرأة تتحدث عن "حالة صحية غامضة" عانت منها و"تصيب الملايين"!

وصفت امرأة دخلت المستشفى لمدة خمسة أيام بعد إصابتها بمرض "غامض"، محنتها بعد أن وضع الأطباء أعراضها على أنها "كسل".

وتستخدم باميلا روز تجربتها لزيادة الوعي بالحالة التي تصيب مئات الآلاف من البريطانيين، والأشخاص حول العالم.

واضطرت باميلا إلى دخول المستشفى بعد أن بدأت تشعر بتعب مزمن. ولم تُشخّص بمتلازمة التعب المزمن (CFS) إلا في وقت لاحق، وهي حالة مزمنة ترتبط عادة بالإرهاق الشديد. وغالبا ما يؤدي نقص البحث وفهم الحالة إلى وصفها على أنها كسل، لكن باميلا تستخدم الآن تجربتها لمساعدة المرضى الذين يعانون من مرض "كوفيد طويل الأمد".

وقالت باميلا: "كنت أشعر بالتعب طوال الوقت. أحيانا أكون أضعف من أن أمشي وكان على زوجي أن يدفعني لأعلى الدرج. كان علي إجراء عملية جراحية لإزالة اللوزتين مما أدى إلى إصابة تسببت في انفجار الجرح. كان مثل فيلم رعب، فقدت نصف دمي".

ويصف بعض مرضى متلازمة التعب المزمن (CFS)، ما يعانوه من شدة الحساسية للضوء والضوضاء، في حين أن البعض الآخر يصبح طريح الفراش.

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وأصبحت الحالة موضع تركيز حاد مؤخرا بعد أن شبهت تقارير واسعة النطاق CFS بـ "كوفيد طويل الأمد".

وكان هناك نقاش طويل الأمد حول ما إذا كانت الحالة ذهنية أم جسدية، لكن نقص البحث يعني أن السبب الحقيقي للحالة غير معروف حتى الآن.

وأضافت باميلا: "لا أعرف أي حالة مزمنة خطيرة أخرى يشكك الناس بشأنها كثيرا. عليك أن تقبل أن حياتك يجب أن تعاش بشكل مختلف في الوقت الحالي. قبل أن أتعافى تماما، كنت أعرف أنني أريد مساعدة الناس. وكان لدي أشخاص داعمون جدا من حولي وأحدث ذلك فرقا كبيرا".

وتُعرف الحالة - المعروفة أيضا باسم التهاب الدماغ والنخاع العضلي - من قبل هيئة الخدمات الصحية الوطنية بأنها "حالة طويلة الأمد تسبب التعب المستمر الذي لا يختفي مع النوم أو الراحة ويؤثر على الحياة اليومية".

وتتابع الهيئة: "الأكثر شيوعا هو التأثير على الجهاز العصبي وجهاز المناعة. وفي بعض الأحيان يُشخّص على أنه متلازمة ما بعد الفيروس".

ولا يمكن علاج متلازمة التعب المزمن، ووفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية الأمريكية، يعاني مليون شخص في الولايات المتحدة من متلازمة التعب المزمن.

ويعتقد أن ما مجموعه 17-24 مليون شخص في جميع أنحاء العالم تأثروا بهذه الحالة.

كما أن العلاجات لتخفيف الأعراض محدودة، حيث يقتصر الأطباء على وصف مسكنات الألم ومضادات الاكتئاب التي لا تستلزم وصفة طبية. وهذا يشمل العلاج السلوكي المعرفي (CBT) وإدارة الطاقة، حيث يتم تقديم المشورة للمرضى حول أفضل السبل لاستخدام طاقتهم دون تفاقم الأعراض.

المصدر: إكسبريس