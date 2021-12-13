خبيرة تغذية توضّح كيفية التخلص من الوذمة وتجنب الجفاف

أعلنت الدكتورة إيرينا كارايفا، خبيرة التغذية الروسية، أن الخطأ الرئيسي الذي يقوم به الكثيرون أثناء ظهور الوذمة، هو التوقف عن شرب الماء، وهذا إجراء غير صحيح.





وكشفت الخبيرة في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، عن أنواع الأطعمة التي تسبب الوذمة، وكيفية علاجها.

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وتقول، "يشكو الكثيرون من الوذمة. فإذا أردتم تجنب حدوث الوذمة فعليكم التخلي عن تناول بعض الأطعمة، مثل منتجات الألبان: الحليب كامل الدسم والقشدة والجبنة، فجميع هذه المنتجات تسبب تورم الوجه. لذلك من الأفضل تناول منتجات حليب الماعز أو منتجات الألبان الخالية من اللاكتوز".

وتضيف، "يرفع السكر مستوى الأنسولين في الدم ويحبس السوائل. وكذلك الغلوتين، لذلك فإن الخبز والمعجنات قد تكون أحد الأسباب الرئيسية للوذمة. كما أن زيادة الغلوتين مؤذ للجميع، لذلك على من يعاني من مشكلة الوذمة التخلي عن ذلك مدة شهرين وسوف يلاحظ التغيرات الإيجابية".

وتشير الخبيرة، إلى أن "الخطا الرئيسي الذي يقع فيه الكثيرون في الوذمة، هو الامتناع عن شرب الماء. مع أن الماء ضروري. لأن جفاف الجسم غالبا ما يكون سببا للوذمة. لذلك تخلوا عن تناول المواد المذكورة واتبعوا نمط حياة صحي واشربوا كمية كافية من الماء واخلدوا للنوم في الوقت المحدد، وبعد أسبوعين سوف تلاحظون التغيرات الإيجابية واختفاء الوذمة".

المصدر: نوفوستي