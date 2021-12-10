طبيبة روسية: كيف يمكن التعرف على السكري دون اختبارات!

أعلنت الدكتورة سوري داديشيفا، أن الشعور الدائم بالعطش وكثرة التبول والإحساس بالجوع دائما، هي علامات تشير إلى داء السكري.

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وتشير الدكتورة في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، إلى أن هذه العلامات الثلاث، كافية لتشخيص داء السكري قبل مراجعة الطبيب.

وتقول، "يتميز السكري بثلاثة أعراض رئيسية - العطش (جفاف الفم المستمر الذي لا يزول حتى بعد شرب كمية كبيرة من الماء) وكثرة التبول، والشعور الدائم بالجوع".

وتضيف، كما أن الضعف والتعرق وجفاف الجلد وبطء التئام الجروح، جميعها تنسب إلى أعراض السكري المبكرة. وأن الأسباب الأكثر انتشارا للسكري هي وراثية وكذلك السمنة وارتفاع مستوى ضغط الدم الشرياني.

وتقول، "يجب على الأشخاص الذين هم ضمن مجموعة الخطر، اتباع نمط حياة صحي، وممارسة النشاط البدني وتجنب المواقف العصبية، والتخلص من الوزن الزائد".

وتشير الطبيبة، إلى أنه للوقاية من مرض السكري، يجب إجراء اختبار الهيموغلوبين السكري (HbA1c) مرة كل ستة أشهر، لقياس متوسط مستوى السكر في الدم خلال 2-3 أشهر الماضية. فإذا كان المؤشر أكثر من 6 بالمئةـ فيجب مراجعة أخصائي الغدد الصماء.

وتقول، "إذا تم تشخيص المرض في الوقت المناسب، فيمكن تصحيح الوضع باتباع حمية غذائية معينة، حتى دون الحاجة لتناول الأدوية".

المصدر: نوفوستي