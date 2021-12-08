"ملك الفواكه" يمكن أن يشكل خطورة على البعض

أعلنت الدكتورة ليرا لافسكي، خبيرة التغذية الروسية، أن المانجو الذي تسميه "ملك الفاكهة" لا تنصح الجميع بتناوله.



وتشير الخبيرة في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، إلى أن الخصائص المفيدة للمانجو كثيرة، ولكن مع ذلك قد يؤثر سلبا في صحة البعض.

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وتقول، "في آسيا يطلقون على المانجو لقب "ملك الفاكهة". والمانجو مصدر مهم لمجموعة كاملة من الفيتامينات والعناصر المعدنية ومضادات الأكسدة. كما أن 100 غرام منه تحتوي على 69 ملغم من فيتامين С، أي أكثر مما في الليمون. ويعتبر المانجو في موسم نزلات البرد والعدوى الفيروسية مصدرا مهما لتعزيز منظومة المناعة. بالإضافة إلى هذا، عند تناوله بانتظام يساعد على تحسين عمل القلب والأوعية الدموية وصحة العيون لاحتوائه على الكالسيوم والمغنيسيوم والحديد والزنك".

وتضيف الخبيرة، لا ينصح الأشخاص الذي لديهم حساسية من المانجو أو أحد مكوناته بتناوله. وكذلك الذين يتجنبون تناول الفركتوز، لأنه يحتوي على نسبة عالية من السكر ، ويمكن أن يسبب زيادة في إفراز الأنسولين. ولكن يمكن لهؤلاء الأشخاص تناول ما لا يزيد عن 50 غراما من المانجو في اليوم بعد تناول وجبة الطعام.

المصدر: نوفوستي