"الدواء الأوروبية" توصي بعقار يضاف لبروتوكول علاج مصابي كورونا ذوي الحالات الحرجة

أوصت هيئة الدواء الأوروبية باستخدام دواء مضاد لالتهاب المفاصل يضاف لبروتوكول علاج مصابي كورونا البالغين، الخاضعين للعناية المركزة في المستشفيات.

ومن المقرر أن توافق المفوضية الأوروبية على استخدام دواء "رواكتيمرا" لعلاج الحالات الحرجة من "كوفيد – 19"، والذي صنعته شركة الأدوية السويسرية العملاقة "روش"، ويستخدم حاليا لعلاج أنواع من التهاب المفاصل.

وقالت الهيئة ومقرها أمستردام، إنه "بالإمكان الآن استخدام الدواء لمرضى كوفيد البالغين الذين يعالجون بالكورتيكوسترويدز (الستيرويد القشرية) ويحتاجون لأوكسجين مكمل أو تنفس صناعي".

وأضافت: "يحد الدواء الذي يمنح عن طريق الحقن الوريدي من بروتين يدعى (انترلوكين-6)، والذي عادة ما يتواجد بشكل كبير لدى مرضى كورونا".

أوضحت الهيئة أن "دراسة على 4116 مريضا بكورونا في المستشفيات، أظهرت أن العلاج بدواء "رواكتيمرا" فضلا عن العلاج المعتاد قلل من خطر الوفاة بالمقارنة باستخدام العلاج المعتاد فقط".

المصدر: "أ ب"