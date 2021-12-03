طرق بسيطة وطبيعية لتحسين المزاج والتغلب على الاضطراب العاطفي الموسمي

يواجه الكثيرون مع بداية فصل الشتاء حالة نفسية مزعجة تُعرف باسم الاضطراب العاطفي الموسمي (SAD).

ويمكن أن تتراوح الاضطرابات العاطفية الموسمية من الحالة المزاجية المنخفضة المستمرة إلى الاكتئاب، وعادة ما تظهر وتبدأ في التراجع في نفس الوقت تقريبا من كل عام.

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وخلال هذه الفترة، يبلغ الأشخاص الذين يعانون من اضطراب القلق الاجتماعي عن شعورهم بالخمول وتقلب المزاج. وفي الحالات الأكثر خطورة، يمكن للمصابين باضطراب القلق الاجتماعي الإبلاغ عن شعورهم بأعراض الاكتئاب حتى بداية أشهر الصيف.

ومن الضروري عدم تجاهل أي أعراض تتعلق بالصحة النفسية، من بينها "كآبة الشتاء"، وتنصح هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS): "يجب أن تفكر في رؤية طبيب عام إذا كنت تعتقد أنك قد تكون مصابا باضطراب القلق الاجتماعي وتكافح من أجل التكيف".

وفي حين أن زيارة متخصص هي أفضل طريقة للتعامل مع صحتك العقلية إذا كنت تشعر بعدم القدرة على التكيف، فهناك أيضا بعض الطرق الطبيعية التي يمكنك استخدامها لمحاولة تحسين الحالة المزاجية بشكل طبيعي ومعالجة التوتر.

اجعل جسمك يتحرك

عندما تشعر بالإحباط، قد تبدو مهمة شبه مستحيلة أن تنهض وتتدرب. ومع ذلك، حتى أصغر الحركات يمكن أن تشجع جسمك على إفراز هرمونات الشعور بالرضا والمعروفة باسم الإندورفين.

وقال الدكتور آلان كوهين، من هيئة الخدمات الصحية الوطنية، الذي لديه اهتمام خاص بالصحة العقلية: "أي نوع من التمارين مفيد، طالما أنه يناسبك وأنت تفعل ما يكفي منه. يجب أن يكون التمرين شيئا تستمتع به، وإلا فسيكون من الصعب العثور على الدافع للقيام بذلك بانتظام".

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وتنص هيئة الخدمات الصحية الوطنية على أن التمارين المنتظمة "يمكن أن تعزز مزاجك إذا كنت تعاني من الاكتئاب، وهي مفيدة بشكل خاص للأشخاص الذين يعانون من الاكتئاب الخفيف إلى المتوسط".

حاول الحصول على أكبر قدر ممكن من الضوء

توصلت الأبحاث إلى أن قضاء المزيد من الوقت في الهواء الطلق في الأيام المشمسة يمكن أن يزيد من مستوى السيروتونين وقد يبقي اضطراب القلق الاجتماعي بعيدا.

ويمكن استخدام مصابيح مخصصة لحالات الاضطراب العاطفي الموسمي، والتي تعمل على محاكاة أشعة الشمس، ما قد يزيد من مستويات فيتامين د.

وتوصي هيئة الخدمات الصحية الوطنية بمحاولة الحصول على أكبر قدر ممكن من ضوء الشمس الطبيعي.

وتقترح أيضا جعل بيئات العمل والمنزل مضاءة وجيدة التهوية بالإضافة إلى الجلوس بجوار النوافذ عندما تكون في الداخل.

ركز على تنفسك

يمكن أن تصبح أنماط التنفس لديك سريعة أو غير مريحة، خاصة عند التوتر أو الشعور بالقلق. وفي هذه اللحظات، توصي سامانثا حديدي، المدربة الصحية وخبيرة التنفس، بالتركيز بشكل مباشر على تنفسك.

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وقالت: "العمل التنفسي والتأمل طريقة بسيطة وسهلة للتعامل مع التوتر. إنه أمر سريع حقا يمكن أن يخرجك مباشرة من وضع القتال أو الهروب". مضيفة أن التأمل يمكن أن يساعد أيضا في تقليل مشاعر التوتر والارتباك.

ابتعد عن الهاتف

سواء كان الأمر يتعلق بقائمة المهام التي لا تنتهي على ما يبدو أو مجرد مخاوف من الحياة اليومية، يمكن أن يجد الكثير من الناس أنفسهم يشعرون بالإرهاق.

وهذا شكل من أشكال التوتر الذي يمكن أن يؤدي بمرور الوقت إلى الإرهاق، ولهذا من المهم إيجاد طرق لتخفيف هذا الضغط عن عقلك وجسدك.

وتوضح ناتالي فيريغنو، الخبيرة الصحية: "لدينا جميعا هواتف ونشعر أننا بحاجة إليها ونريد استخدامها طوال الوقت. ولكن، لا حرج في تبديل هاتفك إلى وضع القيادة .. ويمكنك أن تحصل على ساعة فراغ لتفعل ما تريد القيام به دون انقطاع".

وعلاوة على ذلك، فإن الحصول على قسط كاف من النوم أمر حيوي أيضا للصحة العقلية. وفقا للسيدة فيرينغو، قد يكون إغلاق الهاتف ليلا أمرا أساسيا.

أو يمكن أن تمضي ساعة قبل النوم دون أن تنظر إلى هاتفك، وسيساعدك هذا على النوم وقضاء بعض الوقت الجيد مع شريكك أو عائلتك.

المصدر: إكسبريس