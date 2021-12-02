طبيب روسي يكشف علامة غير متوقعة لتجلط الدم

أعلن الدكتور يوري سيريبريانسكي، أخصائي أمراض القلب، أن تغير لون الأطراف والشعور بالألم، يمكن أن يكون علامة لتجلط الدم.





ويشير الأخصائي في لقاء تلفزيوني، إلى أن تغير لون الأطراف إلى اللون الأزرق أو الأبيض، قد تكون علامة على تجلط الدم.

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ويقول، "إذا كان التجلط قريبا من السطح، فإنه يسبب الألم عادة. أما تجلط الدم في الأوردة فيسبب الازرقاق، في حين التجلط الشرياني يسبب بياض الأطراف، وتصبح باردة وغريبة مع الشعور بالألم. وقد يحصل أن تنفصل الجلطة الدموية من القلب وتذهب إلى أحد الأطراف العليا ما يسبب بياضه وبرودته".

ووفقا له، ينتمي إلى مجموعة الخطر الأشخاص الذين يعانون من دوالي الأوردة ومرض السكري والخفقان واضطراب عملية تخثر الدم. كما أن إصابات الأطراف، يمكن أن تسبب تجلط الدم.

ويقول، "يمكن أن تتكون جلطات ثانوية نتيجة إصابة أو تلف الأوعية الدموية، أي تجلط الدم داخل الأوعية".

ويؤكد الأخصائي، على ضرورة استدعاء سيارة الإسعاف فورا في جميع هذه الحالات.

المصدر: نوفوستي