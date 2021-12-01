وجبة عشاء مثالية للتنحيف

كشفت خبيرة التغذية الروسية، الدكتورة تاتيانا ديك، المواد الغذائية التي يجب أن تشكل وجبة العشاء المثالية، لمن يريد التخلص من الوزن الزائد.

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وتشير الخبيرة في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، إلى أنه من الضروروي عدم تناول المواد التي كانت في وجبة الغداء.

وتقول، "إذا كان العنصر المهيمن على وجبات النهار هو الكربوهيدرات، فيجب أن تتكون وجبة العشاء من البروتينات والألياف الغذائية. على سبيل المثال، الأسماك، الدواجن، المأكولات البحرية وسلطة الخضار أو اليخنة. كما يمكن تناول جبن القريشة مع الثمار أو الفواكه مع الزبادي. وإذا لم يتناول الشخص كمية كافية من الكربوهيدرات خلال النهار، فيمكنه إضافة بطاطا مسلوقة أو عصيدة إلى وجبة العشاء، حيث يمكن تناول الكربوهيدرات في وجبة العشاء، بل وأحيانا ما تكون ضرورية".

المصدر: نوفوستي