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أستاذة أمريكية تقارن بين فاعلية لقاحي "سبوتنيك و"فايزر" ضد متحور "أوميكرون"

الصحة

أستاذة أمريكية تقارن بين فاعلية لقاحي
poisknews.ru
الأستاذة أنتشا بارانوفا
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تحدثت الأستاذة في كلية علم أنظمة الأحياء بجامعة "جورج ميسون"، الدكتورة أنتشا بارانوفا، عن اللقاحات الأكثر فعالية ضد متحور "أوميكرون" من فيروس كورونا.

وبحسب الأستاذة الأمريكية، روسية الأصل، فإن اللقاحات التي وضعت على أساس منصة الفيروسات الغدّية، بما في ذلك لقاح "سبوتنيك-V"، تُظهر فعالية أعلى ضد السلالة الجديدة، مقارنة بلقاحات الحمض النووي الريبوزي المرسال mRNA مثل فايزر Pfizer-BioNTech.

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وتابعت الدكتورة بارانوفا، خلال حديثها مع قناة "موسكو-24" أن لقاحات الفيروس الغدّي ربما تعدّ أضعف قليلاً، من لقاحات الحمض النووي الريبوزي المرسال من حيث كمية الأجسام المضادة، إلا أن استجابتها المناعية أقوى، لأنها تستخدم المزيد من رابط الخلية التائية. لهذا فمن المتوقع أن تكون مقاومة لقاح "سبوتنيك-V" الروسي أفضل لمتحوّر "أوميكراون" من فيروس كورونا.

تجدر الإشارة إلى أن الهيئة الروسية للرقابة على حقوق المستهلكين "روس بوتريب نادزور" أعلنت أنه لم تُسجّل حتى الآن أي إصابات بمتحور "أوميكرون" من فيروس كورونا في روسيا.

وكان متحور "أوميكرون" من فيروس كورونا، قد ظهر في جنوب إفريقيا 9-11 نوفمبر الماضي، وسُجّلت حالات الإصابة بهذا المتحور في 15 دولة حتى الآن، بما فيها بعض الدول الأوروبية.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا

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